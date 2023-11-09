Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για τριήμερη ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 12 ομήρων που κρατά η Χαμάς, όπως αναφέρουν δύο αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, ένας από τα Ηνωμένα Έθνη και ένας διπλωμάτης από τη Δύση, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Associated Press.

Η συμφωνία θα επιτρέψει περισσότερη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων ποσοτήτων καυσίμων, να εισέλθει στην πολιορκημένη περιοχή δίνοντας μια ανάσα στους Παλαιστίνιους που βρίσκονται εκεί. Η διαμεσολάβηση γίνεται από το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους αξιωματούχους και τον διπλωμάτη.

Ένας από τους Αιγύπτιους αξιωματούχους λέει ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Κάιρο με τον επισκέπτη αρχηγό της CIA και μια ισραηλινή αντιπροσωπεία. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι μεσολαβητές ολοκληρώνουν ένα προσχέδιο συμφωνίας.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει προτείνει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ, αλλά πρότεινε στο Ισραήλ να εξετάσει το ενδεχόμενο να συνδέσει τη διάρκεια της παύσης με την απελευθέρωση ορισμένου αριθμού ομήρων.

Εάν επιτευχθεί τελικά η συμφωνία με επιτυχία για τη διάρκεια της παύσης και συμφωνηθεί και ο αριθμός των ομήρων που θα απελευθερωθούν, η ίδια φόρμουλα θα μπορούσε να επανεξεταστεί για πρόσθετες παύσεις και απελευθερώσεις, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Νετανιάχου: Μάταιες φήμες περί κατάπαυση πυρός χωρίς απελευθέρωση ομήρων

Ωστόσο, σε χθεσινές του δηλώσεις ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε εκ νέου οποιαδήποτε κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς.

«Θα ήθελα να απορρίψω κάθε λογής μάταιες φήμες που μαθαίνουμε από διάφορες πλευρές, επαναλαμβάνοντας ξεκάθαρα το εξής: δεν πρόκειται να υπάρξει κατάπαυση πυρός χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων μας. Όλα τα άλλα είναι μάταια», είπε ο Νετανιάχου σε συνάντησή του με εκπροσώπους εποίκων της Δυτικής Όχθης.

Παράλληλα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε πως δεν θα γίνει ανεκτή η βία από εποίκους στη Δυτική Όχθη. Υπογραμμίζοντας ότι η πλειονότητα των εποίκων είναι νομοταγείς πολίτες, «μια χούφτα εξτρεμιστές (…) παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους» και «προκαλούν τεράστια ζημιά στο κράτος του Ισραήλ», δήλωσε.

