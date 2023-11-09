Μια ταχύτερη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Γάζα θα μπορούσε να βοηθήσει να περιοριστεί μια διένεξη που θα μπορούσε να παρακινήσει ανθρώπους να ενταχθούν στις τάξεις των μαχητικών Παλαιστινίων, δήλωσε ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο στρατηγός Τσαρλς Κ. Μπράουν, πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε πως ο διακηρυγμένος στόχος του Ισραήλ για τη στρατιωτική επιχείρησή του στη Γάζα -η πλήρης καταστροφή της μαχητικής οργάνωσης Χαμάς που διοικεί το θύλακα αυτόν- είναι «μια πολύ ευρεία διαταγή».

Ο ίδιος πρόσθεσε όμως πως το Ισραήλ επικεντρώνεται στη στοχοθέτηση των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί πιο γρήγορα.

«Πιστεύω πως όσο περισσότερο διαρκέσει αυτό, τόσο δυσκολότερο μπορεί να γίνει», δήλωσε ο Μπράουν στους δημοσιογράφους πριν φθάσει σήμερα στην Ιαπωνία, διατυπώνοντας τα πρώτα λεπτομερή σχόλιά του για τη σύγκρουση αυτή που διαρκεί ήδη ένα μήνα.

Ο Μπράουν, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εδώ και λίγο περισσότερο από ένα μήνα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Ισραήλ συμμορφώνεται με τους νόμους του πολέμου στη Γάζα.

Ο ίδιος δήλωσε ακόμα πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν περιθώριο να βελτιώσουν τις εξηγήσεις που δίνουν δημόσια για τη συμπεριφορά τους και πως έχει θέσει το ζήτημα αυτό στον ισραηλινό ομόλογό του.

«Υπάρχει χώρος για βελτίωση με βάση αυτά που βλέπουμε», δήλωσε ο Μπράουν. «Αυτό για το οποίο του μίλησα είναι πώς να δείξουμε -όχι μόνο με βίντεο, αλλά και στις δηλώσεις τους για τα πλήγματα- γιατί πλήττουν μερικές τοποθεσίες, να δίνουν περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο στο οποίο γίνεται το πλήγμα».

Ερωτηθείς αν ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο υψηλός αριθμός των θανάτων μεταξύ των άμαχων Παλαιστινίων να ωθήσει ανθρώπους να ενταχθούν στις τάξεις των μαχητών, ο Μπράουν δήλωσε: «Ναι, ανησυχώ πολύ γι' αυτό. Και πιστεύω πως είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε».

«Γι' αυτό όταν μιλάμε για το χρονικό διάστημα - όσο πιο γρήγορα μπορέσεις να φθάσεις στο σημείο που θα σταματήσεις τις εχθροπραξίες, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχεις κάποιος μεταξύ των αμάχων να θελήσει να γίνει το επόμενο μέλος της Χαμάς», δήλωσε.

Ο στρατηγός Μπράουν δεν τάχθηκε ωστόσο ρητά υπέρ μιας σύντομης εκστρατείας ούτε είπε πόσο θεωρεί ότι θα πρέπει να διαρκέσει η ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα.

Ο ίδιος έχει επιβλέψει κατά το παρελθόν αεροπορικές εκστρατείες στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων και στη διάρκεια της μάχης για την ανακατάληψη πόλεων στο Ιράκ από τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους. Δήλωσε πως οι στρατιωτικές εκστρατείες μπορεί να παραταθούν για περισσότερο από το αναμενόμενο.

«Σχεδόν κάθε σύγκρουση στην οποία έχω αναμιχθεί στη διάρκεια της στρατιωτικής σταδιοδρομίας μου ... έχει διαρκέσει περισσότερο απ' ό,τι φαντάζονταν οι περισσότεροι. Έτσι πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό», δήλωσε.

