Σφοδρές μάχες μαίνονται σήμερα ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την επομένη της ανακοίνωσης από το Ισραήλ «εντατικοποίησης» των επιχειρήσεών του στη Ράφα, στο νότιο άκρο του θύλακα, παρά τους φόβους που εκφράζονται διεθνώς για τον άμαχο πληθυσμό.

Ύστερα από μέρες αποκλεισμού της άφιξης ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένα πρώτο φορτίο με βοήθεια άρχισε σήμερα να εκφορτώνεται μέσω της προσωρινής προβλήτας που κατασκεύασε στην ακτή της Λωρίδας της Γάζας.

Καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς βρίσκεται στον όγδοο μήνα του, ο ισραηλινός στρατός δίνει μάχη κατά των δυνάμεων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στον καταυλισμό προσφύγων της Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο οποίος βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών και πυρών του ισραηλινού πυροβολικού, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι τους, σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας, τα σωστικά συνεργεία της οποίας καταβάλλουν προσπάθειες για τη διάσωση άλλων κατοίκων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα, στη Ράφα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι στόχευσε με οβίδες τις ισραηλινές δυνάμεις «που σταθμεύουν στη μεθοριακή διάβαση» με την Αίγυπτο.

Οι ακτές της πόλης αυτής, όπου συνωστίζονται εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από την σύγκρουση, δέχονται πυρά από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έπειτα από πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, από τα οποία υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με το κουβετιανό νοσοκομείο της πόλης.

Μάχη αποφασιστικής σημασίας

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι επιπλέον δυνάμεις θα εισέλθουν στη Ράφα και ότι «η (στρατιωτική) δραστηριότητα θα ενταθεί», με στόχο να εξαλειφθούν τα τελευταία τάγματα της Χαμάς εκεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «αποφασιστικής σημασίας» τη «μάχη της Ράφα», η οποία έχει στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, «τις οδούς διαφυγής και ανεφοδιασμού» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, την καταστροφή του οποίου ορκίστηκε το Ισραήλ μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσή του στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, που πυροδότησε τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού Ναντάβ Σοσάνι, «υπάρχουν όμηροι στη Ράφα», που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου. «Επιχειρούμε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να τους φέρουμε σπίτι».

Από τις 6 Μαΐου που ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή στους αμάχους να εγκαταλείψουν τους ανατολικούς τομείς της Ράφα εν αναμονή μιας μεγάλης χερσαίας επίθεσης, «600.000 άνθρωποι έχουν φύγει», σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Περίπου 1,4 εκατομμύριο άνθρωποι, κάτοικοι και εκτοπισμένοι από τις μάχες, βρίσκονταν ως εκείνη τη στιγμή στην πόλη αυτή.

Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το ανατολικό τμήμα της, όπως και άλλες συνοικίες της πόλης που βρίσκεται στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο Νετανιάχου έκρινε ότι «η ανθρωπιστική καταστροφή» στη Ράφα, για την οποία εκφράζει φόβους η διεθνής κοινότητα, αποφεύχθηκε από το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι «σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκκενώσει τη ζώνη των μαχών».

Στη Χάγη, παράλληλα, κατά τη δεύτερη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της υψηλότερης δικαστικής αρχής του ΟΗΕ, στην οποία προσέφυγε η Νότια Αφρική, η οποία δηλώνει ότι το Ισραήλ ενέτεινε μια εκστρατεία «γενοκτονίας» με τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Ράφα, το Ισραήλ κατήγγειλε σήμερα ότι οι κατηγορίες αυτές «είναι εντελώς αποκομμένες» από την πραγματικότητα.

Από τις 7 Μαΐου, που αναπτύχθηκε ο ισραηλινός στρατός στην παλαιστινιακή πλευρά της μεθοριακής διάβασης με την Αίγυπτο, δεν περνά πια καμία ανθρωπιστική βοήθεια, με την Αίγυπτο και το Ισραήλ να επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη γι' αυτό τον αποκλεισμό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ωστόσο ότι 365 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν χθες, Πέμπτη, στη Λωρίδα της Γάζας μέσω των διαβάσεων στην ισραηλινή πλευρά του Κερέμ Σαλόμ και του Ερέζ.

Νεκροί από «φίλια πυρά»

Ο ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις προειδοποιούν συχνά για τον κίνδυνο λιμού στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ζουν περίπου 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι, το 70% των οποίων έχει εκτοπιστεί από τότε που άρχισε ο πόλεμος, στις 7 Οκτωβρίου.

Εκείνη τη μέρα, μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν αιματηρή και άνευ προηγουμένου επίθεση στο νότιο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που στηρίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Από τους 252 ανθρώπους που απήχθησαν όμηροι στις 7 Οκτωβρίου από τους μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, οι 128 εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 38 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η μεγάλη επίθεση, που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα, έχει προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, όπου 35.303 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο πέντε στρατιωτών που σκοτώθηκαν την Τετάρτη από «φίλια πυρά» κατά τις μάχες στην Τζαμπάλια. Συνολικά 279 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου η Χαμάς, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, πήρε την εξουσία το 2007.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.