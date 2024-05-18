Βαθαίνει το ρήγμα στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς μετά την έκκληση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, προς τον Μπένιαμιν Νετανιάχου για τη συγκρότηση σαφούς σχεδίου για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας, σειρά πήρε σήμερα ο υπουργός Μπένι Γκαντς, απειλώντας να αποσύρει τη στήριξή του αν ο πρωθυπουργός δεν παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο μέχρι τις 8 Ιουνίου. «Έστειλε τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό αντί να στείλει στη Χαμάς» ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του Νετανιάχου.

Ειδικότερα, ο υπουργός Πολέμου του Ισραήλ Μπένι Γκαντζ ζήτησε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει στη δέσμευση σχεδίου, το οποίο θα ορίζει το ποιος θα κυβερνά την περιοχή μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Γκαντς είπε ότι ήθελε το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο να συγκροτήσει ένα σχέδιο έξι σημείων έως τις 8 Ιουνίου. Εάν δεν εκπληρωθούν οι προσδοκίες του, τόνισε, θα αποσύρει το κεντρώο κόμμα του από την κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης του συντηρητικού πρωθυπουργού.

Η δήλωση έρχεται λίγες μέρες αφότου ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ προειδοποίησε τον πρωθυπουργό ότι πρέπει να εκπονήσει ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ομιλία όπου είπε ότι τα κέρδη του πολέμου διαβρώνονται από την έλλειψη σχεδιασμού, ενώ διακυβεύεται η μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ.

Μεταξύ άλλων, ο Γκαντζ είπε ότι όταν το Εθνικό Κόμμα εντάχθηκε στον συνασπισμό έκτακτης ανάγκης, μέρες μετά τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, αρχικά υπήρξε συνεκτική ηγεσία και αποφεύχθηκαν τα λάθη.

Αλλά «πρόσφατα, κάτι πήγε στραβά»,πρόσθεσε, αφού επαίνεσε την ενότητα που επέτρεψε στον IDF να επιτύχει στο πεδίο της μάχης και να φέρει περισσότερους από 100 ομήρους στο σπίτι. «Δεν ελήφθησαν κρίσιμες αποφάσεις. Οι αποφάσεις ηγεσίας που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η νίκη δεν έγιναν».

«Μια μικρή μειοψηφία κατέλαβε τη γέφυρα του ισραηλινού πλοίου και πλέει προς τα βράχια», τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός.

«Ένας πόλεμος κερδίζεται μόνο με μια σαφή και ρεαλιστική στρατηγική πυξίδα», είπε ο Γκαντζ, αναφερόμενος στην απροθυμία του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου να εκπονήσει ένα σχέδιο για τη Γάζας μετά τη Χαμάς και στον αργό ρυθμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων τους τελευταίους μήνες.

Νετανιάχου για Γκαντζ: «Έστειλε τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό αντί να στείλει στη Χαμάς»

Αιχμηρή απάντηση στη σφοδρή κριτική του Μπένι Γκαντζ δίνει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου με ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωθυπουργικό γραφείο. «Έστειλε τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό αντί να στείλει στη Χαμάς» ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του Νετανιάχου.

Ειδικότερα, το γραφείο του Νετανιάχου αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι οι απαιτήσεις του Γκαντς θα σημαίνουν το «τέλος του πολέμου και ήττα για το Ισραήλ, εγκατάλειψη της πλειοψηφίας των ομήρων, αφήνοντας τη Χαμάς στην εξουσία και τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους».

Εάν ο Γκαντζ δίνει πραγματικά προτεραιότητα στο εθνικό συμφέρον και όχι στην ανατροπή της κυβέρνησης, συνεχίζει το γραφείο του πρωθυπουργού, πρέπει να απαντήσει σε τρία ερωτήματα:

Θέλει ο Γκαντς να τελειώσει η επιχείρηση στη Ράφα, και αν ναι, γιατί απειλεί να ανατρέψει την κυβέρνηση ενότητας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των IDF;

Αντιτίθεται στην εξουσία της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα, ακόμα κι αν ο Μαχμούντ Αμπάς δεν εμπλέκεται;

Θα υποστήριζε ένα παλαιστινιακό κράτος ως μέρος μιας διαδικασίας ομαλοποίησης με τη Σαουδική Αραβία;

«Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι αποφασισμένος να εξαλείψει τα τάγματα της Χαμάς», αναφέρει η ανακοίνωση, «αντιτίθεται στην συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα και στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους που θα είναι αναπόφευκτα ένα κράτος τρομοκρατίας».

«Ο Νετανιάχου», συνεχίζει η δήλωση, «πιστεύει ότι η κυβέρνηση ενότητας είναι το κλειδί για την επίτευξη των πολεμικών στόχων, «και αναμένει από τον Γκαντζ να καταστήσει σαφές στο κοινό τις θέσεις του για αυτά τα ζητήματα».

