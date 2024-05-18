Λογαριασμός
Ηλεία: Κατέληξε ο 66χρονος που εισέπνευσε φυτοφάρμακο

Ο 66χρονος ένιωσε αδιαθεσία όταν ράντιζε την καλλιέργεια του 

Ηλεία: Κατέληξε ο 66χρονος που εισέπνευσε φυτοφάρμακο

Λίγο πριν φτάσει με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας, ο 66χρονος από την περιοχή της Γαστούνης που χθες εισέπνευσε ποσότητα φυτοφαρμάκου.

Ο 66χρονος ένιωσε αδιαθεσία όταν ράντιζε την καλλιέργεια του για να την προστατεύσει από παράσιτα και ασθένειες και εισέπνευσε το φάρμακο.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη νοσηλευτική μονάδα Πύργου όπου υπεβλήθη σε εξετάσεις.

Ο ηλικιωμένος διαπιστώθηκε πως ναι μεν είχε εισπνεύσει το φυτοφάρμακο, ωστόσο οι γιατροί εντόπισαν στις εξετάσεις που είχε υποστεί ρήξη κοιλικακής και θωρακικής αορτής (ανεύρυσμα) και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, σε συνεννόηση με νοσηλευτική μονάδα της Αθήνας, αποφασίστηκε να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στην Αθήνα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς όμως ο 66χρονος δεν θα κατάφερε και λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο προορισμού, κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο.

Πηγή: ilialive

TAGS: Ηλεία
