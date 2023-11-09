Ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα φέρεται να συναντήθηκε με τον διευθυντή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς και τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι στη Ντόχα για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας με την τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων και την παύση των μαχών.



Η συζήτηση περιελάμβανε επίσης συζήτηση για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή που ενημερώθηκε για τη συνάντηση.

Οι Μπαρνέα, Μπερνς και αλ Θάνι είχαν τη συνάντηση αυτή αφού Καταριανοί μεσολαβητές συνάντησαν αξιωματούχους από το πολιτικό γραφείο της Χαμάς την Τετάρτη το βράδυ και συζήτησαν παραμέτρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Σκοπός της τριμερούς συνάντησης ήταν να φέρει τα τρία μέρη μαζί σε ένα τραπέζι προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, ανέφερε η πηγή.

Οι συνομιλίες περιελάμβαναν επίσης συζήτηση ώστε να επιτραπούν οι ανθρωπιστικές εισαγωγές καυσίμων στη Γάζα, τις οποίες αρνείται μέχρι τώρα το Ισραήλ, μην τυχόν όπως λέει, εκτραπούν στη Χαμάς για πολεμικούς σκοπούς.

Πηγή δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη, πως οι συνομιλίες αφορούσαν την απελευθέρωση 10-15 ομήρων σε αντάλλαγμα για μια ανθρωπιστική παύση μίας έως δύο ημερών στον πόλεμο που καταστρέφει τη Γάζα.



Το αποτέλεσμα των συνομιλιών δεν έγινε γνωστό.

Το Κατάρ, όπου εδρεύουν αρκετοί πολιτικοί ηγέτες της Χαμάς, ηγείται των προσπαθειών για μεσολάβηση μεταξύ της Χαμάς και των Ισραηλινών αξιωματούχων για την απελευθέρωση των ομήρων που έχουν στα χέρια τους οι μαχητές της οργάνωσης όταν επιτέθηκαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 1.400 ανθρώπους.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός»

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός» ξεκαθάριζε πάντως σε ανάρτησή του ο IDF. «Υπάρχουν τακτικές, τοπικές παύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια για πολίτες της Γάζας. Αυτές οι τακτικές παύσεις είναι περιορισμένες σε χρόνο και περιοχή. Παρέχουμε επίσης ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τους αμάχους στη Γάζα για να μετακινηθούν προσωρινά νότια σε ασφαλέστερες περιοχές όπου μπορούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια» τονίζεται.



«Ο πόλεμος μας είναι με τη Χαμάς και όχι με τον λαό της Γάζας» αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

There is no ceasefire. There are tactical, local pauses for humanitarian aid for Gazan civilians. These tactical pauses are limited in time and area. We are also providing humanitarian corridors for civilians in Gaza to temporarily move south to safer areas where they can receive… pic.twitter.com/qwNoYYf0QV — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023

Πηγή: skai.gr

