Νέα απαγόρευση συγκεντρώσεων στη Θεσσαλονίκη από την ΕΛ.ΑΣ. ενόψει του ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ

Νέα ανακοίνωση για απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και κάθε είδους πορειών από τις 8 το πρωί της Κυριακής έως τις 8 το βράδυ, λόγω του ποδοσφαιρικού ντέρμπι 'Αρης – ΠΑΟΚ στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και πορείες στις παρακάτω περιοχές:

-Στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς: Αγνώστου Στρατιώτου-Αγ.Δημητρίου – Μακεδονικής Αμύνης – Ολύμπου - Ελ. Βενιζέλου - Λ. Νίκης - Καρόλου Ντηλ-Καστριτσίου - Μητρ. Γενναδίου – Φιλίππου - Αγνώστου Στρατιώτου

-Στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς: Αρμενοπούλου-Νικ. Σκλάβου - Ιασωνίδου- Εγνατία-Παλαιών Πατρών Γερμανού- Τσιμισκή - Κούσκουρα – Βογατσικού - Λ.Νίκης-30ης Οκτωβρίου-Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου-Μ. Μπότσαρη-Αλ. Παπαναστασίου-Λ. Κων. Καραμανλή-Εγνατία-Εθνικής Αμύνης-Αρμενοπούλου

-Στην πλατεία-μνημείο Λ. Πύργου και την εφαπτόμενη σ’ αυτήν πλατεία αγαλμάτων Μ. Αλεξάνδρου και Κ. Καραμανλή, σε όλη την έκταση αυτών που οριοθετείται από τις οδούς Λ. Νίκης-30ης Οκτωβρίου – Μ. Αλεξάνδρου και

-Σε όλο το πλακόστρωτο της παραλίας που περικλείεται από τις οδούς Λ. Νίκης - 30ης Οκτωβρίου – Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου έως το σημείο που η Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου τέμνεται με την οδό Μ. Μπότσαρη

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, δεδομένων των παραγόντων και των λοιπών περιστάσεων που συνθέτουν τη συγκεκριμένη περίπτωση, από την πραγματοποίηση συνάθροισης - πορείας α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και β) απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές.

