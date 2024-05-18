Λογαριασμός
Συνελήφθη αρχηγικό στέλεχος του Ρουβίκωνα

Σύλληψη αρχηγικού στελέχους του Ρουβίκωνα

Ρουβίκωνας: Συνελήφθη αρχηγικό στέλεχος

Συνελήφθη απόψε αρχηγικό στέλεχος του Ρουβίκωνα ο οποίος με αφορμή την παρουσία των ΜΑΤ στην πλατεία Εξαρχείων στο πλαίσιο επιτήρησης του εργοταξίου του μετρό εξαπέλυσε μέσω διαδικτύου απειλές στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και προειδοποίησε με επιθέσεις σε τουριστικές περιοχές την καλοκαιρινή περίοδο, σε όλα τα εργοτάξια της γραμμής 4 του μετρό, σε πρεσβείες και σπίτια πρεσβευτών, σε υπουργεία και σπίτια υπουργών.

 Υπενθυμίζεται ότι χθες βράδυ περίπου 50 άτομα εξαπέλυσαν επίθεση με μολότοφ στη διμοιρία των MAT στην πλατεία Εξαρχείων. 

TAGS: Ρουβίκωνας σύλληψη
