Σύλληψη μελών αθλητικού συλλόγου στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε σήμερα έναν άνδρα, υπεύθυνο μελών αθλητικού συλλόγου της Θεσσαλονίκης.

Η αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή μία ημέρα πριν το ματς του Αρη με τον ΠΑΟΚ.

Οπως ανακοινώθηκε, ενόψει ποδοσφαιρικού αγώνα που θα διεξαχθεί την Κυριακή, ένας 39χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά σε «Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις».

Οπως σημειώνει η αστυνομία, «για το ίδιο αδίκημα σχηματίζεται δικογραφία με αφορμή ανάρτηση ιστοσελίδας που πρόσκειται σε έτερη ομάδα της πόλης».

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο ερευνών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

