Μετά την εμφάνισή του πριν μία εβδομάδα στη Eurovision, ο Γάλλος Slimane κατέκτησε μεν την 4η θέση αλλά η φήμη του εκτοξεύτηκε και τώρα γνωρίζει την παγκόσμια αναγνώριση. Μέσα σε 24 ώρες το Mon Amour έγινε το γαλλικό τραγούδι με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify και ο ίδιος ξεκινάει παγκόσμια περιοδεία.

Ο 34χρονος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Σλιμάν Νεμπσί (Slimane Nebchi), πλέει σε πελάγη ευτυχίας και καθημερινά γράφονται για αυτόν διθυραμβικά άρθρα.

Πριν λίγες εβδομάδες ήταν σχετικά γνωστός στη Γαλλία αλλά παγκοσμίως άγνωστος, αν και η μουσική και το τραγούδι ήταν πάντα το μόνο που ήθελε και ήξερε να κάνει καλά.

Ως έφηβος ανέβαζε τις μουσικές του στο διαδίκτυο και πήρε μέρος σε διάφορους μουσικούς διαγωνισμούς. Το 2016, σε ηλικία σε ηλικία 26 ετών, ο Slimane πέρασε από οντισιόν για την 5η σεζόν του γαλλικού The Voice, με παρουσιαστή τον Νίκο Αλιάγα.

Τραγούδησε το "À fleur de toi" και οι τέσσερις κριτές γύρισαν τις καρέκλες τους.

Ο δρόμος προς την κορυφή άνοιξε.

O Slimane σε κάθε του εμφάνιση μάγευε τους κριτές και το κοινό, όπως όταν τραγούδησε το Back to Black της Amy Winehouse, καθηλώνοντας με την ερμηνεία του.

Τελικά κέρδισε την πρώτη θέση με το 33% των ψήφων του κοινού.

Από τότε έχει κυκλοφορήσει στη Γαλλία ένα άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ του, και εννέα singles. Και τώρα, ο 34χρονος τραγουδιστής ετοιμάζεται για την παγκόσμια καριέρα που του αξίζει.



