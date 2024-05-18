Νετανιάχου για Γκαντζ: «Έστειλε τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό αντί να στείλει στη Χαμάς»

Αιχμηρή απάντηση στη σφοδρή κριτική του Μπένι Γκαντζ δίνει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου με ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωθυπουργικό γραφείο. «Έστειλε τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό αντί να εκδώσει τελεσίγραφο στη Χαμάς» ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του Νετανιάχου.

Ειδικότερα, το γραφείο του Νετανιάχου αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι οι απαιτήσεις του Γκαντς θα σημαίνουν το «τέλος του πολέμου και ήττα για το Ισραήλ, εγκατάλειψη της πλειοψηφίας των ομήρων, αφήνοντας τη Χαμάς στην εξουσία και τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους».

Εάν ο Γκαντζ δίνει πραγματικά προτεραιότητα στο εθνικό συμφέρον και όχι στην ανατροπή της κυβέρνησης, συνεχίζει το γραφείο του πρωθυπουργού, πρέπει να απαντήσει σε τρία ερωτήματα:

Θέλει ο Γκαντς να τελειώσει η επιχείρηση στη Ράφα, και αν ναι, γιατί απειλεί να ανατρέψει την κυβέρνηση ενότητας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των IDF;

Αντιτίθεται στην εξουσία της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα, ακόμα κι αν ο Μαχμούντ Αμπάς δεν εμπλέκεται;

Θα υποστήριζε ένα παλαιστινιακό κράτος ως μέρος μιας διαδικασίας ομαλοποίησης με τη Σαουδική Αραβία;

«Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι αποφασισμένος να εξαλείψει τα τάγματα της Χαμάς», αναφέρει η ανακοίνωση, «αντιτίθεται στην συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα και στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους που θα είναι αναπόφευκτα ένα κράτος τρομοκρατίας».

«Ο Νετανιάχου», συνεχίζει η δήλωση, «πιστεύει ότι η κυβέρνηση ενότητας είναι το κλειδί για την επίτευξη των πολεμικών στόχων, «και αναμένει από τον Γκαντζ να καταστήσει σαφές στο κοινό τις θέσεις του για αυτά τα ζητήματα».



Πηγή: skai.gr

