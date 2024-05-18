Προκλήσεις Βόρειας Μακεδονίας: Ποιες είναι συνέπειες των Σκοπίων

«Δικλείδα ασφαλείας» αποτελεί σε κάθε περίπτωση η προειδοποίηση βέτου για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ εφόσον η νεοεκλεγείσα ηγεσία επιμείνει στο να προκαλεί και να αθετεί τους όρους της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Μιλώντας στον Σκάι ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ, εξηγεί ποιες μπορεί να είναι πρακτικά οι επιπτώσεις της χώρας και τι σημαίνει η προειδοποίηση Μητσοτάκη προς την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο κος Συρίγος, στο άρθρο 19 της συμφωνίας, προβλέπεται πως σε περίπτωση αθέτησης των όρων η μια πλευρά επισημαίνει το γεγονός στην άλλη, ζητώντας διευθέτηση του ζητήματος κι αν αυτό δε συντελεστεί τότε προβλέπεται η προσφυγή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για μεσολάβηση των λεγομένων «καλών υπηρεσιών».

Εάν και πάλι δεν υπάρξει λύση, οι δύο χώρες πρέπει να ζητήσουν από κοινού προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Στην περίπτωση που η μια δεν ανταποκριθεί τότε η άλλη έχει το δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής μετά από έξι μήνες.

Εφόσον τα πράγματα πάρουν αυτή την τροπή θα χρειαστούν τέσσερα χρόνια για την τελική απόφαση.

Όσον αφορά τον ενδεχόμενο φραγμό της ευρωπαϊκής προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας, σε περίπτωση που δε συμμορφωθεί, ο κος Συρίγος επισημαίνει πως η απόρριψη των ενταξιακών κεφαλαίων είναι το πιο απλό μέσο πίεσης.

«Αλλά είναι και οι πιέσεις που ασκούνται από τις επιμέρους χώρες», παρατηρεί.

Δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση της νέας Προέδρου ότι ορκίζεται στο όνομα της Μακεδονία υπήρξαν αυτομάτως πιέσεις από την Αμερική, από τη Γερμανία, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από την Κομισιόν, εκτιμά, προσθέτοντας πως υπήρξε προεργασία καθώς υφίστατο ο φόβος μιας τέτοιας εξέλιξης.

Όπως και να έχει, η επίτευξη εισόδου των γειτόνων μας στο ΝΑΤΟ, με την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών,(προσπερνώντας μάλιστα όποιες επιφυλάξεις της Ελλάδας) δε διακυβεύεται αφού από τη στιγμή που μια χώρα μπαίνει στη συμμαχία δεν υπάρχει πρόβλεψη εξόδου.

Εντούτοις θα πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο πως η περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας θα οδηγήσει σε «δυστοκία» τη Βόρεια Μακεδονία, όσον αφορά την υπόσταση της εντός του ΝΑΤΟ, αφού ενδεικτικά η Ελλάδα θα ασκεί μόνιμα βέτο σε ενδεχόμενα έργα για νατοϊκούς σκοπούς εντός των Σκοπίων.

Αναλύοντας το ενδεχόμενο η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας να καταγγείλει μονομερώς η ίδια τη Συμφωνία των Πρεσπών, στο πλαίσιο του εθνικιστικού «οίστρου» του οποίου έχουμε γίνει μάρτυρες το τελευταίο διάστημα, ο κος Συρίγος συνοψίζει πως εφόσον αυτό συμβεί χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος παραβίασης από δικής μας πλευράς, τότε εξακολουθεί να δεσμεύεται από τα άρθρα 1,3 και 1,4 που σχετίζονται με το όνομα, την ονομασία του λαού αλλά και τη γλώσσα της χώρας.

Τέλος, αναφορικά με το τι σημαίνει στην πράξη η μη κύρωση των πρωτοκόλλων που εκκρεμούν από την ελληνική Βουλή, κι αν μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί εις βάρος μας, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου εξηγεί πως πρόκειται επί της ουσίας για τρία μνημόνια όπου το ένα σχετίζεται με την αστυνόμευση του FIR των Σκοπίων από εμάς και την Ιταλία και εφαρμόζεται κατ' ουσίαν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Το δεύτερο αφορά την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ και προφανώς δεν έχει λόγο να επισπευσθεί εφόσον οι παρούσες συνθήκες δεν αλλάξουν.

Το τρίτο σχετίζεται με οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

« Δεν είναι τόσο μεγάλης σημασίας» συνόψισε ο κος Συρίγος .

«Ας πούμε ότι τα είχαμε επικυρώσει, η νέα Πρόεδρος δε θα ορκιζόταν στο όνομα Μακεδονία;», διερωτήθηκε.

