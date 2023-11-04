Χαμάς: Πάνω από 60 όμηροι αγνοούνται με αεροπορικές επιδρομές Ισρήλ σε Γάζα

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 60 όμηροι αγνοούνται εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα.

Ο Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Ιζελντίν αλ-Κάσαμ, είπε επίσης στον λογαριασμό της Χαμάς στο Telegram ότι 23 πτώματα Ισραηλινών ομήρων είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

"Φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα προσεγγίσουμε λόγω της συνεχιζόμενης βίαιης επίθεσης των κατοχικών δυνάμεων κατά της Γάζας", δήλωσε.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως τη δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

