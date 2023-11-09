Ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι έναν συμμαθητή του σε σχολείο του Όφενμπουργκ, στη Βάδη - Βυρτεμβέργη.

Ο τραυματίας υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Νωρίτερα, στο σχολείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων. Οι περίπου 180 μαθητές παρέμειναν αρχικά στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά αργότερα οδηγήθηκαν εκτός του κτιρίου, σε ειδικό χώρο, όπου περίμεναν οι γονείς τους και ειδικοί ψυχολόγοι.

Ο ανήλικος δράστης ακινητοποιήθηκε από αυτόπτη μάρτυρα και κατόπιν συνελήφθη. «Ο δράστης και το θύμα προφανώς γνωρίζονταν και το κίνητρο ήταν προσωπικό», διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Ραδιοτηλεόραση της Νοτιοδυτικής Γερμανίας SWR.

Ein normaler Tag im besten Deutschland aller Zeiten#Offenburg pic.twitter.com/UsH2bL3FbN — Jan 🇩🇪🗽🇮🇱 (@PolitischerJan) November 9, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

