"Κανένας δεν θα προσυπογράψει ένταξη στην ΕΕ μιας υποψήφιας χώρας που αποκλίνει από τις δεσμεύσεις της και ενοχλεί τους γείτονες της που αποτελούν ήδη μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας", επισήμανε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, σχετικά με τη συμπεριφορά της νέας ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας.

"Τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας εγείρουν σοβαρά θέματα πολιτικής και νομικής τάξης", είπε, στην παρέμβαση του στη διάρκεια της παρουσίασης στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης του βιβλίου του δημοσιογράφου, Σταύρου Τζίμα, "Οι κρυφές πτυχές του Μακεδονικού", που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Επίκεντρο.

Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε τα εξής:

"Τα τελευταία 20 χρόνια μετά την Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης η ΕΕ έθεσε ένα σαφές πλαίσιο για την ευρωπαϊκή ανάταξη των Δυτικών Βαλκανίων που συνεχίζει να αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την παρουσία της ΕΕ στην παροχή.

Η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007 και της Κροατίας το 2013 κατέδειξαν ότι αυτός ο οδικός χάρτης απέδωσε καρπούς. Το γεγονός ότι τώρα πια όλες οι χώρες της περιοχής έχουν επίσημα προενταξιακό καθεστώς αποδεικνύει ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός των Βαλκανίων είναι νομοτέλεια και ακλόνητη δέσμευση.

Ο ολοένα επιβαρυνόμενος γεωπολιτικός ορίζοντας, η αποχώρηση της Ρωσίας από την πολυμερή διακυβέρνηση, οι ταλαντεύσεις της Τουρκίας μεταξύ του ισλαμικού τόξου και των δυτικών της δεσμεύσεων και ο πειρασμός του λαϊκισμού και του εθνικισμού από ορισμένους ηγέτες της περιοχής, καθιστούν την Ευρώπη πιο απαραίτητη και πιο αναγκαία από ποτέ.

Η ΕΕ παραμένει - με διαφορά - ο μεγαλύτερος επενδυτής στα Βαλκάνια. Οι λαοί προσβλέπουν σε ευρωπαϊκό μέλλον. Οι εθνικές θεσμικές και νομοθετικές τους ρυθμίσεις εναρμονίζονται σταθερά με το κοινοτικό κεντημένο. Οι πολυπληθείς κοινότητες της Βαλκανικής Διασποράς στις χώρες της ΕΕ γεφυρώνουν τις διάφορες και επιταχύνουν τις συγκλίσεις.

Αναμφίβολα υπάρχουν ακόμη σημαντικά εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία. Εμπόδια σημαντικά, συχνά ψυχολογικά και λαϊκιστικά, αλλά όχι όμως ανυπέρβλητα.

Η συνεχιζόμενη εμπλοκή στο Κοσσυφοπέδιο, οι εθνικιστικές κορώνες της νέας ηγεσίας στα Σκόπια αλλά και η εθνοκεντρική λογική των Τιράνων σε θέματα Κράτους δίκιου επιβαρύνουν το κλίμα της ευρωπαϊκής στοίχισης των Βαλκανίων με την ΕΕ.

Ειδικά τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας εγείρουν σοβαρά θέματα πολιτικής και νομικής τάξης. Υπάρχει ακόμη χρόνος για να εγκαταλείψει τον αδιέξοδο δρόμο της εθνικιστικής όξυνσης και του αναθεωρητισμού. Οι ομόθυμες αντιδράσεις της ευρωπαϊκής και ατλαντικής οικογένειας στις πρώτες τους δηλώσεις και κινήσεις ελπίζω να αποτελέσουν τροφή για σκέψη των ιθυνόντων στα Σκόπια.

Κανένας στην ΕΕ δεν είναι διατεθειμένος να ανεχθεί να εισαχθούν αυτές οι λογικές στην ΕΕ. Κανένας δεν θα προσυπογράψει ένταξη στην ΕΕ μιας υποψήφιας χώρας που αποκλίνει από τις δεσμεύσεις της και ενοχλεί τους γείτονες της που αποτελούν ήδη μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Καμία εθνικιστική ή λαϊκίστικη αποδρομή δεν θα γίνει ανεκτή σε μια περιοχή που χρειάστηκε δεκαετίες για να ξεπεράσει τα βαθιά ρήγματα που άνοιξε ο πόλεμος και οι εθνοτικές συγκρούσεις.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες για να επιτρέψουμε εκπτώσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα αξιακής διακυβέρνησης και το θεσμικό αρχιτεκτόνημα της ΕΕ.

Σήμερα περισσότερα από ποτέ στο παρελθόν, επείγει ο εξευρωπαϊσμός των Βαλκανίων, όχι η Βαλκανιοποίηση της Ευρώπης".

Πηγή: skai.gr

