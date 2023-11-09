Προπαγανδιστικό βίντεο με δύο Ισραηλινούς ομήρους που επικρίνουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στην περιοχή, κυκλοφόρησε στα social media η Ισλαμική Τζιχάντ, οργάνωση που συνεργάζεται άμεσα με τη Χαμάς.

Στο βίντεο εμφανίζονται η 77χρονη Hannah Katzir και ο 12χρονος Yagil Yaakov, οι οποίοι ήταν στη λίστα με τους αγνοούμενους από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Gaza Terror group, The Palestinian Islamic Jihad Al-Quds brigade has published propaganda videos of two Israeli hostages: An elderly woman and a young boy.



The terrorists lectured the pair against their will to accuse Prime Minister Benjamin Netanyahu of causing the ongoing… pic.twitter.com/CIEY13msyc — Edward (@DonKlericuzio) November 9, 2023

"Είμαστε έτοιμοι να τους απελευθερώσουμε για ανθρωπιστικούς λόγους όταν θα πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας επί του πεδίου", δήλωσε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας του Ισλαμικού Τζιχάντ, της οργάνωσης που μάχεται στο πλευρό της Χαμάς κατά του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.