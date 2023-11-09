Λογαριασμός
Προπαγανδιστικό βίντεο της Ισλαμικής Τζιχάντ με Ισραηλινούς ομήρους - «Είμαστε έτοιμοι να τους απελευθερώσουμε»

Στο βίντεο εμφανίζονται η 77χρονη Hannah Katzir και ο 12χρονος Yagil Yaakov

Όμηρος Χαμάς

Προπαγανδιστικό βίντεο με δύο Ισραηλινούς ομήρους που επικρίνουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στην περιοχή, κυκλοφόρησε στα social media η Ισλαμική Τζιχάντ, οργάνωση που συνεργάζεται άμεσα με τη Χαμάς.

Στο βίντεο εμφανίζονται η 77χρονη Hannah Katzir και ο 12χρονος Yagil Yaakov, οι οποίοι ήταν στη λίστα με τους αγνοούμενους από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

"Είμαστε έτοιμοι να τους απελευθερώσουμε για ανθρωπιστικούς λόγους όταν θα πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας επί του πεδίου", δήλωσε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας του Ισλαμικού Τζιχάντ, της οργάνωσης που μάχεται στο πλευρό της Χαμάς κατά του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. 

