Προπαγανδιστικό βίντεο με δύο Ισραηλινούς ομήρους που επικρίνουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στην περιοχή, κυκλοφόρησε στα social media η Ισλαμική Τζιχάντ, οργάνωση που συνεργάζεται άμεσα με τη Χαμάς.
Στο βίντεο εμφανίζονται η 77χρονη Hannah Katzir και ο 12χρονος Yagil Yaakov, οι οποίοι ήταν στη λίστα με τους αγνοούμενους από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.
Gaza Terror group, The Palestinian Islamic Jihad Al-Quds brigade has published propaganda videos of two Israeli hostages: An elderly woman and a young boy.— Edward (@DonKlericuzio) November 9, 2023
The terrorists lectured the pair against their will to accuse Prime Minister Benjamin Netanyahu of causing the ongoing… pic.twitter.com/CIEY13msyc
"Είμαστε έτοιμοι να τους απελευθερώσουμε για ανθρωπιστικούς λόγους όταν θα πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας επί του πεδίου", δήλωσε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας του Ισλαμικού Τζιχάντ, της οργάνωσης που μάχεται στο πλευρό της Χαμάς κατά του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.
