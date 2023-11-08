Γάζα: Διπλωμάτες των ΗΠΑ στην Αίγυπτο για διαβουλεύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια

Η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών Άζρα Ζέα και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, αρμόδιος για ανθρωπιστικά θέματα, Ντέιβιντ Σάτερφιλντ, θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Αιγύπτου και του ΟΗΕ στο Κάιρο για να συζητήσουν σχετικά με τη διευκόλυνση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Ζέα, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ταξιδέψει αύριο Πέμπτη στο Παρίσι, όπου θα εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη διεθνή διάσκεψη για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

