H Κίνα είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής μικροηλεκτρονικής και εργαλειομηχανών για την παραγωγή ρωσικών εξοπλιστικών συστημάτων από το 2023 σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη. Ήδη στα τέλη του περασμένου έτους η Γερμανική Εταιρία Εξωτερικής Πολιτικής (DGAP) υπογράμμιζε σε ανάλυσή της ότι στη χειρότερη περίπτωση, το ΝΑΤΟ έχει μόλις πέντε χρόνια στη διάθεσή του για να διατηρήσει το αποτρεπτικό του δυναμικό έναντι μιας πιθανής ρωσικής επίθεσης σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο συντάκτης της μελέτης Κρίστιαν Μέλινγκ επικεφαλής του Κέντρου Ασφάλειας και Άμυνας της DGAP δηλώνει στην DW: «Στο τέλος της ημέρας πρέπει απλά να πούμε ανοιχτά ότι ο πρόεδρος Πούτιν ζει μόνο μέσα από αυτόν τον πόλεμο. Ο πόλεμος παραμένει το κύριο μέλημά του, και δυστυχώς η ειρήνη δεν βρίσκεται πλέον στο οπτικό του πεδίο».

Η ρωσική αμυντική βιομηχανία έχει στραφεί με επιτυχία σε απλούστερα εξαρτήματα, τα οποία προέρχονται κυρίως από την Κίνα

Σύγκρουση μέσα στα επόμενα 20 χρόνια

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο, η αμερικανική δεξαμενή σκέψης του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «οι συνεχιζόμενες ριζικές στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις» του Πούτιν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας «δείχνουν ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζεται για αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένου ενός συμβατικού πολέμου μεγάλης κλίμακας».

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στην Ουάσιγκτον, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης πρόσκειται στην αμερικανική βιομηχανία όπλων, διερεύνησε για δεύτερη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία την προμήθεια εξαρτημάτων για τη ρωσική βιομηχανία όπλων από το εξωτερικό καθώς και το πως η ρωσική πολεμική βιομηχανία παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.

Ο Ουκρανός ειδικός σε θέματα κυρώσεων Βλαντισλάβ Βλάσιουκ μιλά στην DW

«Σχεδόν τίποτα δεν παράγεται στην ίδια τη Ρωσία»

Για τον σκοπό αυτό οι ερευνητές ανέλυσαν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη διακίνηση αγαθών προς τη Ρωσία δίνοντας βάρος στις μικροηλεκτρονικές τεχνολογίες για πυραύλους και βόμβες ολίσθησης. Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών διερεύνησε επίσης το εμπόριο μηχανημάτων επεξεργασίας μετάλλων που ελέγχονται από υπολογιστή.

Από το 2023 ο ουκρανικός στρατός εντοπίζει κυρίως ηλεκτρονικά κινεζικής κατασκευής σε ρωσικά όπλα, αναφέρει σε συνέντευξή του στην DW ο Ουκρανός ειδικός σε θέματα κυρώσεων Βλαντισλάβ Βλάσιουκ: «Σχεδόν τίποτα δεν παράγεται στην ίδια τη Ρωσία. Εάν αύριο σταματούσαν όλες οι εισαγωγές μικροηλεκτρονικών, η Ρωσία δεν θα είναι σε θέση να παράγει οπλικά συστήματα».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ήδη η ρωσική αμυντική βιομηχανία έχει στραφεί με επιτυχία σε απλούστερα εξαρτήματα, τα οποία προέρχονται κυρίως από την Κίνα. Στην ανάλυσή της η δεξαμενή σκέψης CSIS σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «για καθοριστικά εξαρτήματα και ηλεκτρονικά που χρειάζεται για την πολεμική του μηχανή, το Κρεμλίνο έχει στραφεί στις τεχνολογίες διπλής χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς, «ή ακόμη και σε αμιγώς πολιτικές τεχνολογίες». Με άλλα λόγια εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται μέχρι σήμερα στις αμυντικές κυρώσεις που επιβάλλει η Δύση στη Ρωσία.

Πηγή: DW - Στέφανος Γεωργακόπουλος

