Παναθηναϊκός: Όλοι οι διαθέσιμοι στην πρώτη αποστολή Κόντη

Την προετοιμασία του για την τελευταία αγωνιστική και το εντός έδρας ντέρμπι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.

Ο Χρήστος Κόντης στην πρώτη του αποστολή ως προπονητής του «τριφυλλιού» συμπεριέλαβε όλους τους διαθέσιμους, σε μια προσπάθεια να ενεργοποιήσει άπαντες στο κρίσιμο φινάλε της σεζόν.

Επανήλθαν οι Σένκεφελεντ, Ζέκα, Τζούριτσιτς μεταξύ άλλων, με την αποστολή να αποτελείται από 25 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά οι εκλεκτοί: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Μπακασέτας, Σπόραρ, Μπερνάρ, Λημνιός, Τσέριν, Μαντσίνι, Ούγκο, Γεντβάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτς, Ακαϊντίν.

Εκτός έμειναν οι Ιωαννίδης, Μάγκνουσον, Πάλμερ-Μπράουν και Αϊτόρ, με τον τελευταίο να απουσιάζει με άδεια, ενώ δεν υπολογίζεται και ο τιμωρημένος Μλαντένοβιτς.

