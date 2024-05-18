Γλίτωσε από του ΠΑΟΚ τα δόντια στην παράταση ο Παναθηναϊκός

Επιβίωσε στο «θρίλερ» ο Παναθηναϊκός AKTOR!

Οι «πράσινοι» τα βρήκαν πολύ «σκούρα» κόντρα στον βελτιωμένο ΠΑΟΚ, όμως τελικά πήραν την οριακή νίκη στην παράταση (99-96) και πέρασαν στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Προμηθέας-Άρης. Πλέον, για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ακολουθεί το σπουδαίο Final Four του Βερολίνου, το οποίο ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή (24/05, 19:00) με τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο ΠΑΟΚ έχοντας σε καταπληκτική μέρα όλα τα «ατού» του έβαλε πολλούς «γρίφους» στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και έφτασε μέχρι και στο +11 (79-68). Παρόλα αυτά, το «τριφύλλι» έδειξε χαρακτήρα, επέστρεψε στο ματς και το έστειλε στην παράταση με μία κομβική τάπα του Ματίας Λεσόρ σχεδόν σε νεκρό χρόνο, πάνω στον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι γηπεδούχοι ξέμειναν από δυνάμεις και οι «πράσινοι» βρήκαν ένα πολύ μεγάλο σουτ από τον Μάριους Γκριγκόνις (94-97), το οποίο έγειρε υπέρ τους την πλάστιγγα. Παρόλα αυτά, ο Πόρτερ Τζούνιορ βρήκε τρίποντο ισοφάρισης, όμως αστόχησε.

Ο πρώην NBAer πέτυχε triple-double με 23 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ τρομερός ήταν και ο Έλβαρ Φρίντρικσον με 25 πόντους. Από πλευράς των νικητών, τρομερός ήταν ο Τζέριαν Γκραντ με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ 25 πόντους είχε μέχρι να αποβληθεί με 5 φάουλ ο Κέντρικ Ναν και 15 ο Ματίας Λεσόρ.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με τρίποντο του Γκραντ, ενώ ο ΜακΝίς με κάρφωμα μείωσε σε 2-3. Ο Γκριγκόνις ευστόχησε και αυτός από μακριά (2-6), όμως ο Μίχαλακ του απάντησε με δύο βολές για το 4-6.Ο Μήτογλου μπήκε και αυτός στον… χορό των τριπόντων (4-9), όμως ο ΜακΝίς και ο Πόρτερ μείωσαν για τους γηπεδούχους γρήγορα σε 7-9. Ο Μήτογλου έγραψε το 7-11 από κοντά, ενώ ο Μίχαλακ μείωσε ακόμη περισσότερο από τα 9 μέτρα (10-11). Ο Έλληνας φόργουορντ συνέχισε τον… χαβά του από μέση απόσταση (10-13), ενώ ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε με δύναμη για το 10-15. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με τρίποντο του εξαιρετικού Μίχαλακ από την κορυφή (14-15), ενώ ο Φρίντρικσον τον έβαλε μπροστά στο σκορ με λέι απ στο τρανζίσον (17-15) και σκόραρε ξανά για το 19-17. Ο Λεσόρ και ο ΜακΝίς σκόραραν από κοντά (21-19), ενώ ο Ναν έβαλε πέντε σερί πόντους για το 21-24. Ο Γάλλος σέντερ έβαλε γκολ-φάουλ (22-27), ενώ ο Γκραντ νίκησε τον χρόνο διαμορφώνοντας το 22-29 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ένα φόλοου του Άλστον έφερε πιο κοντά τους γηπεδούχους (24-29), όμως ο Βιλντόσα απάντησε με δύσκολο λέι απ για το 25-31. Ο Αργεντινός ευστόχησε και από μακριά στον αιφνιδιασμό φέρνοντας τους πράσινους στο +9 (27-36), με τον ΜακΝίς να δίνει μια πρώτη απάντηση και τον Πόρτερ Τζούνιορ να καρφώνει εντυπωσιακά για το 31-36. Ο Φρίντρικσον με επτά σερί πόντους έβαλε μπροστά τον ΠΑΟΚ εκμεταλλευόμενος τα λάθη των φιλοξενούμενων (37-36), ενώ ο Άλστον έγραψε με τρίποντο το 40-37. Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντέδρασε με χουκ του Μήτογλου και λέι απ του Ναν ξαναπαίρνοντας το προβάδισμα (42-43). Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Πόρτερ Τζούνιορ να βάζει πέντε σερί πολύ δύσκολους πόντους για το 49-44.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γκριγκόνις έβαλε με το «καλησπέρα» τρίποντο, ενώ ο Ναν ισοφάρισε με δύο βολές για το 49-49. Ο Λεσόρ έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (49-51), ενώ ο Μήτογλου με λέι απ έγραψε το 49-53. Ο Φρίντρικσον ξεκόλλησε μετά από 2,5 λεπτά τον ΠΑΟΚ με πολύ δύσκολο τρίποντο (52-53), ενώ σκόραρε ξανά από μέση απόσταση για το 54-53. Ο Άλστον πήρε τη «σκυτάλη» με τρίποντο (57-53), με τον Γκραντ να μειώνει σε 57-55. Ο ΜακΝίς με τον Πόρτερ έφεραν τους γηπεδούχους στο +6 (61-55), με τον Λεσόρ να μειώνει από κοντά σε 61-57. Ο Πόρτερ έδωσε εντυπωσιακή ασίστ για τρίποντο του Φρίντρικσον (65-57), ενώ ο Βιλντόσα και ο Αντετοκούνμπο μείωσαν στο 67-61 της τρίτης περιόδου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Μαργαρίτης με φλόουτερ έγραψε το 69-61. Ο Ναν μείωσε (69-63) μετά από κλέψιμο του Καλαϊτζάκη στον Πόρτερ, ενώ λίγο αργότερα απάντησε στον Φρίντρικσον για το 71-65. Ο Ισλανδός ήταν «καυτός» και υπέγραψε το 74-65 με τρίποντο, ενώ ο Παπαπέτρου με γκολ φάουλ μείωσε σε 75-68. Ο Μίχαλακ με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 79-68 για τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Γκραντ μείωσε με βολές σε 79-70. Ο Λεσόρ έφερε πιο κοντά τους πράσινους με λέι απ (79-72), ενώ ο Ναν με τρίποντο μείωσε σε 81-75. Ο ΜακΝίς από κοντά ανέβασε τη διαφορά (83-75), ενώ ο Ναν απάντησε και πάλι με κάρφωμα (83-77). Ο Παπαπέτρου έφερε με τρίποντο τον Παναθηναϊκό AKTOR σε απόσταση βολής (83-80), με τον Μίχαλακ να απαντά για το 85-80. Ο «πεισματάρης» Ναν μείωσε με τρίποντο και ισοφάρισε με λέι απ σε 85-85. Ο Φρίντρικσον σπατάλησε δύο βολές, όμως ο Άλστον δεν έκανε το ίδιο και έγραψε το 87-85. Ο Λεσόρ ισοφάρισε με φόλοου, αλλά ο Πόρτερ έγραψε με λέι απ το 89-87. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και διαμόρφωσε νέα ισοπαλία (89-89), όμως μετά έκανε επιθετικό φάουλ και αποβλήθηκε. Ο Λεσόρ έκοψε τον Πόρτερ Τζούνιορ σε προσπάθεια για game winner και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Λεσόρ κέρδισε δύο βολές και έβαλε τη μία, ενώ ο Γκραντ έβαλε λέι απ και έγραψε το 90-92. Ο Άλστον ισοφάρισε από κοντά (92-92), ενώ ακολούθησε ένα ρεσιτάλ χαμένων βολών από Πόρτερ και Λεσόρ. Ο Γκραντ έβαλε τις δικές του, ενώ ο Άλστον του απάντησε από κοντά για το 94-94. Ο Γκριγκόνις έβαλε μεγάλο τρίποντο (94-97), ενώ ο Λεσόρ κάρφωσε εμφατικά για το 94-99. Ο Πόρτερ μείωσε με λέι απ και ο Παπαπέτρου αστόχησε σε «σκοτωμένο» σουτ, όμως ο πρώην NBAer έχασε τρίποντο ισοφάρισης και οι «πράσινοι» επικράτησαν.

Τα δεκάλεπτα: 22-29, 49-44, 67-61, 89-89 (κ.δ.), 96-99 (παρ.)

