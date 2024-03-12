Για τα φαινόμενα βίας στα σχολεία και στην κοινωνία, για τα Τέμπη, την ακρίβεια που μαστίζει την κοινωνία, την αναβάθμιση του ΕΣΥ, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και στην υπόθεση Μπελέρη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός το πρωί της Τρίτης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι», σε μία συνέντευξη για όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.

Για τα φαινόμενα βίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρχικά στα φαινόμενα βίας στα σχολεία αλλά και στα όσα συνέβησαν προ ημερών στη Θεσσαλονίκη λέγοντας ότι «πρέπει να αποδοθούν ευθύνες».

«Οι ύποπτοι θα δικαστούν» υποστήριξε και τόνισε ότι πλέον υπάρχει και μια κινητοποίηση πλέον της ίδιας της κοινωνίας.

Σχετικά με bullying στα σχολεία ο κ.Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ενεργοποιείται η σχετική πλατφόρμα ενώ παράλληλα υπάρχει ενίσχυση με ψυχολόγους στα σχολεία. Επίσης,«έχει ενταθεί η παρουσία της αστυνομίας κυρίως στις γειτονιές» τόνισε και σημείωσε πως συνολικά στα στατιστικά της εγκληματικότητας τα τελευταία χρόνια υπάρχει σταδιακή μείωση.

Παράλληλα, είπε ότι «υπάρχει πρόοδος και ως προς την Greek mafia».

Για την οπαδική βία ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν μέχρι στιγμής στο ποδόσφαιρο φαίνεται να έχουν παράγει θετικά αποτελέσματα. «Η εικόνα των γηπέδων φαίνεται πως δεν υπάρχει ένταση πια» είπε. Στο μπάσκετ υποστήριξε πως η εικόνα είναι ακόμα καλύτερη.

Για τα Τέμπη

«Το τελικό λόγο θα τον έχει η Δικαιοσύνη. Εμείς κάναμε την καλύτερη δουλειά αλλά θεωρώ λογικό η αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση. Η δικαιοσύνη θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Εκείνη ζήτησε δεύτερο πραγματογνώμονα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη προσθέτοντας ότι «το τελευταίο που θέλουμε είναι ο δημόσιος διάλογος να πέσει θύμα fake news».

Για το μπάζωμα συγκεκριμένα είπε: «Τι να συγκαλύψουμε. Δεν θα ξεχάσω τις εικόνες, τις μυρωδιές. Ήξερα ότι έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος για να βρούμε τυχόν ανθρώπους στα συντρίμμια, να πάνε οι γερανοί να βρουν σωρούς. Λυπάμαι και οργίζομαι για όσους μιλούν για μπάζωμα».

«Τι απέγιναν αυτά τα βαγόνια; Εξαϋλώθηκαν; Ο πρώτος πραγματογνώμονας δεν είπε τίποτα από αυτά» πρόσθεσε σχετικά με τα όσα λέγοντας για βαγόνια που λείπουν και πρόσθεσε:

«Τώρα η ιστορία με το τι ήταν στα βαγόνια... τα οποία τι έγιναν; Εξαφανίστηκαν; Περιμένω από το δεύτερο πραγματογνώμονα. Μου λέτε ότι υπήρχαν βαγόνια τα οποία εξαφανίστηκαν.. Σέβομαι και σκύβω το κεφάλι στις οικογένειες των θυμάτων. Η μόνη που μπορεί να δώσει απαντήσεις είναι η δικαιοσύνη. Εγώ ξέρω ότι όλα αυτά είναι ανυπόστατα. Η πυροσβεστική έχει πει ότι όλες αυτές ήταν επιχειρησιακές ενέργειες. Πραγματικά λυπάμαι. Λυπάμαι που σε αυτό το περιβάλλον λέει ο καθένας ότι θέλει και πολιτικοί αρχηγοί προσπαθούν να χτίσουν καριέρες. Θα είναι πιστεύω γρήγοροι οι ρυθμοί της δικαιοσύνης».

«Πρώτος εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια» συμπλήρωσε. Τόνισε επίσης ότι οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα να ζητήσει προκαταρτική επιτροπή με συγκεκριμένο κατηγορητήριο.

Ερωτηθείς αν είναι αυτή τη στιγμής ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλής είπε «Είναι όσο μπορεί, κουβαλώντας τις χρόνιες παθογένειες».

Για την ακρίβεια

Ερωτηθείς για την ακρίβεια που «μαστίζει» την κοινωνία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Η κυβέρνηση απαντάει με αυξήσεις μισθών. Στόχος είναι ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950 το 2027. Θα τον πετύχουμε τον στόχο. Ήδη από το 2019 οι μισθοί έχουν αυξηθεί λίγο παραπάνω από 20%. Πέφτει η ανεργία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν περισσότερο για να προσεγγίσουν εργαζόμενους».

« Υπήρχε λόγος που αυξήθηκαν οι τιμές. Διότι αυξήθηκαν οι συντελεστές του κόστους. Δεν υπάρχει όμως λόγος να υπάρχουν όταν οι συντελεστές κόστους πέφτουν» συμπλήρωσε εξηγώντας γιατί παρεμβαίνει τώρα η κυβέρνηση.

Ανέφερε ότι η τελευταία παρέμβαση έχει ήδη δείξει αποτελέσματα σε απορρυπαντικά, στο βρεφικό γάλα και άλλα προϊόντα. «Όλες οι παρεμβάσεις συνθέτουν συνολικό πλέγμα», σημείωσε ενώ ανάφερε πως οποίος παραβιάζει το νόμο θα πληρώνει πρόστιμα τα οποία εισπράττονται. «Στρέφουμε πάντα την προσοχή μας στους πιο αδύνατους» συνέχισε και είπε πως με τη νέα αύξηση, ο κατώτατος μισθός θα είναι πάνω από 800 ευρώ.

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ανακοινωθεί στα μέσα Μαρτίου και θα τεθεί από 1η Απρίλιου θα είναι πάνω από 800 ευρώ», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Σχετικά με τα υψηλά ενοίκια υποστήριξε ότι τα ενοίκια αυξήθηκαν διότι η οικονομία πάει καλύτερα και η ζήτηση για σπίτια είναι μεγαλύτερη από τη προσφορά. Στη συνέχεια μίλησε για τα προγράμματα που εφαρμόζει η κυβέρνηση όπως το «Σπίτι μου» και το «Ανακαινίζω, Νοικιάζω».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν θα δοθεί επίδομα Πάσχα. «Έχουμε ένα δύσκολο προϋπολογισμό να υλοποιήσουμε» τόνισε.

«Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα το κάνουμε απολογιστικά στο τέλος του χρόνου» είπε και αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στην αγορά.

Για την υγεία

«Ο στόχος μας είναι μέσα στην τετραετία να πούμε ότι κάτι άλλαξε στο ΕΣΥ. Πιο ποιοτικό με καλύτερες υπηρεσίες υγείας και χωρίς τις διακρίσεις που υπάρχουν σήμερα» είπε ο Πρωθυπουργός.

«Τα απογευματινά χειρουργεία ξεκινούν σήμερα στο Παπαγεωργίου και στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη» τόνισε και πρόσθεσε ότι «τα απογευματινά χειρουργεία μπορεί να γίνουν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντικαθιστούν τα πρωινά». Τόνισε δε ότι «αυτοί που μπορεί να παραπονιούνται είναι οι κλινικάρχες και τα ιδιωτικά» ενώ είπε ότι τα απογευματινά χειρουργεία θα είναι δωρεάν.

«Θα διαθέσουμε ένα ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε κυρίως για τους ευάλωτους πολίτες μας να είναι δωρεάν. Θα έχουν πρόσβαση και άνθρωποι που σήμερα δεν έχουν καμία οικονομική δυνατότητα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σημαντικοί πόροι κατευθύνονται επίσης στην βελτίωση των υποδομών και κυρίως στα επείγοντα. Δίνουμε έμφαση στον προσωπικό γιατρό και την πρωτοβάθμια φροντίδα. Και σε θέματα με τη δημόσια υγεία, την πρόληψη».

«Η πανδημία μας άφησε περισσότερες ΜΕΘ και ιατρικό προσωπικό και σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα του 2019 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2024» υπογράμμισε.

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Είναι μια επιλογή ελευθερίας και μπορέσαμε να την υλοποιήσουμε και θα προχωρήσουμε και στην αλλαγή του άρθρου 16» είπε ο πρωθυπουργός τονίζοντας όπως είπε ότι περίμενε «τουλάχιστον με το ΠΑΣΟΚ να είχαμε γέφυρες συναίνεσης για τα πανεπιστήμια».

«Δεν θέλουμε πανεπιστήμια της αρπαχτής. Έχουμε θέσει αυστηρό πλαίσιο» είπε και διερωτήθηκε γιατί η Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα μαζί με την Κούβα που έχει μονοπώλιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχει απάντηση.

«Είναι επιλογή ελευθερίας. Την υλοποιήσαμε. Θα προχωρήσουμε και την αλλαγή στο άρθρο 16. Δεν θέλουμε πανεπιστήμια της αρπαχτής. Θέσαμε αυστηρά κριτήρια», ανάφερε. Και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ έκανε επιστροφή στη μηχανή του χρόνου. Προφανώς όταν αλλάξουμε το άρθρο 16 θα μπορούμε να κάνουνε περισσότερα. Δεν υπάρχει ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Το δικαστήριο πιστεύω ότι θα υποστηρίξει τη θέση την οποία η κυβέρνηση υποστηρίζει. Θα υπάρχει ενδιαφέρον. Ας περιμένουμε να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον όσων θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα βλέποντάς την ως περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο. Πιστεύω πως το 2025 θα δούμε τα πρώτα απτά αποτελέσματα του νόμου. Να πω ότι το 85% των άρθρων αφορούσε τα δημόσια πανεπιστήμια».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασσελάκη

Για τον κ. Κασσελάκη και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής: «Ομιλώ και ως παθών. Το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ένα νόμο ο οποίος δεν είχε πολύ λογική. Στοχοποίησε εμένα και τη σύζυγο μου. Προσαρμοστήκαμε αμέσως. Τώρα ακουμπάει τον κ. Κασσελάκη και μας κουνάει το δάκτυλο. Αλλά ερωτάται και άλλα απαντάει. Ο νόμος ισχύει για όλους. Να μας κουνάει το δάκτυλο ο ΣΥΡΙΖΑ για κράτος δικαίου όταν έχουν βγει ο κ. Κοντονής και ο κ. Τσιπρας..».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν θα κριθεί κάνεις από τα θέματα αυτά αλλά από το αν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

«Ας είμαστε σοβαροί. Αδιανόητο να λέγονται αυτά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σαχλαμάρα», απάντησε στο ερώτημα αν όντως είχε προσεγγίσει τον κ. Κασσελάκη για να τον υπουργοποιήσει.

Για τις ευρωεκλογές

«Η ΝΔ είναι το κόμμα που έβαλε το κόμμα στην Ευρώπη και την κράτησε όταν κάποιοι έπαιζαν με τη φωτιά» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για τις ερχόμενες ευρωεκλογές. «Αισθάνομαι αντιπολίτευση από τα πραγματικά προβλήματα», συνέχισε τονίζοντας πως στις ευρωεκλογές ψηφίζουμε για τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη στον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο.

Για το αν η ΝΔ έχει στόχο για τις ευρωεκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε «το καλύτερο δυνατόν» και υπογράμμισε ότι το ζήτημα είναι όχι μόνο το ποσοστό αλλά και ο αριθμός των ευρωβουλευτών.

«Θέλουμε ένα ψηφοδέλτιο πολυσυλλεκτικό και αν εκπροσωπεί διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και περιφέρειες με ανθρώπους που μπορούν αν υπηρετήσουν την Ελλάδα και την Ευρώπη».

Σχετικά με την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως το ζήτημα θα πρέπει να διερευνηθεί.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επιστολική ψήφο τονίζοντας πως είναι πολύ σημαντική μεταρρύθμιση.

Για τον πυρσό στο έμβλημα της ΝΔ και τα πρόσωπα που ήρθαν από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι «το σήμα είναι επετειακό και τότε ήμασταν στα μαχαίρια με το ΠΑΣΟΚ».

Πρόσθεσε ότι η ΝΔ «κατάφερε να συνενώσει ανθρώπους και από το ΠΑΣΟΚ που σήμερα είναι ΝΔ».

Σε ερώτηση αν ανησυχεί για την Ακροδεξία είπε ότι «είχε πάντα διακριτή εκλογική παρουσία με διαφορετικούς κομματικούς σχηματισμούς στη χώρα μας».

«Να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ του υπευθύνου πατριώτη και αυτού που πουλάει τον πατριωτισμό του χωρίς να μπορεί να τον υποστηρίξει με συγκεκριμένες πολιτικές», συμπλήρωσε.

Για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

«Η ακροδεξιά είχε πάντα μια διακριτή εκλογική παρουσία τα τελευταία 10-15 χρόνια στην πατρίδα μας με διαφορετικούς κομματικούς σχηματισμούς. Πιστεύω ότι θα υπάρχει και τώρα όχι στο βαθμό να προκαλέσει σημαντικές πολιτικές αναταράξεις» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στην Ελλάδα καταφέραμε η ακροδεξιά να μην σηκώσει κεφάλι διότι ελέγξαμε το μεταναστευτικό πολύ καλύτερα από άλλες χώρες» είπε.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

«Είναι μια θετική εξέλιξη που δεν υπάρχουν παραβιάσεις, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έχει οικοδομηθεί με μεγάλη συστηματικότητα» είπε ο πρωθυπουργός.

Για το ταξίδι του στην Άγκυρα υποστήριξε ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή μέσα στο Μάιο.

«Το μεγάλο αγκάθι είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά ακόμα και αν δεν το λύσουμε αυτό το θέμα μπορούμε να συμφωνήσουμε πολιτισμένα ότι διαφωνούμε. Αυτό δε σημαίνει ότι η χώρα δεν εξακολουθεί να ενισχύει την αποτρεπτική της δυνατότητα» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στα πρώτα τρία ελικόπτερα Romeo που παρέλαβε προ ημερών η χώρα, στα F-16 που εκσυγχρονίζονται, τη Belara,και τα Rafale.

Για την υπόθεση Μπελέρη

Σχετικά με την υπόθεση του Φρέντη Μπελέρη είπε: «Έχουμε εκφράσει τις εντονότατες επιφυλάξεις μας. Όχι μόνο ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα να ορκιστεί όσο ήταν προφυλακισμένος αλλά και τώρα που έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου για το αν ήταν μια δίκαιη δίκη». «Θα επιμείνουμε, δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση» είπε επισημαίνοντας ότι ο τρόπος που χειρίστηκε και η Αλβανία αυτό το ζήτημα έχει επηρεάσει αρνητικά της ελληνοαλβανικές σχέσεις.

Για τα όσα βίωσε στην Οδησσό ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε:

«Δεν καταλάβαμε ακριβώς τι έγινε. Ακούσαμε έκρηξη, είδαμε καπνό. Αλλά μπορεί να καταλάβει κανείς πως είναι να είναι είσαι σε μια εμπόλεμη ζώνη. Είναι μια υπενθύμιση ότι εκεί γίνεται πόλεμος».

«Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Ουκρανία. Στέλνουμε ένα μήνυμα ότι κάνεις δεν μπορεί να αλλάξει τα σύνορα διά της βίας και αυτό το μήνυμα έχει μια ειδική αναφορά στην δικιά μας ταραγμένη γειτονιά» συνέχισε.

Τέλος ερωτηθείς Τραμπ ή Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως όποια απόφαση λάβει ο αμερικανικός λαός θα είναι σεβαστή και υπογράμμισε ότι «οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι τόσο ισχυρές αυτή την περίοδο που δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγουν από τις ράγες που έχουν μπει».



