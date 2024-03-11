«Ποινικές ευθύνες επιρρίπτουν οι εισαγγελείς και οι δικαστές, όχι το πόρισμα της κυβέρνησης ή η κοινή γνώμη» δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αφορμή την οργή της κοινής γνώμης και τη βαβέλ στα πορίσματα των κομμάτων για την εθνική τραγωδία των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστική επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα το μεσημέρι στις 15.00 για τελευταία φορά, σε μία ύστατη προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων, προκειμένου τα μέλη της επιτροπής να υπογράψουν ένα κοινό πόρισμα.

«Η προανακριτική, εξετατιστική επιτροπή δεν εμποδίζει τον εισαγγελέα να ασκήσει δίωξη, όπου θεωρεί ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Δεν υπάρχει πια ασυλία για τα κακουργήματα» δήλωσε ο Κ. Κυρανάκης.

Στην ερώτηση γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει το έγκλημα, ο υφυπουργός απάντησε « Φυσικά και υπήρχαν παραλείψεις, είπαμε πρώτοι ένα μεγάλο συγνώμη. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι πιο καθαρές.

Για το μπάζωμα εξήγησε ότι «έπρεπε να γίνουν εργασίες στο σημείο της τραγωδίας για να μπορέσει να ξανανοίξει η γραμμή, να ξανακυκλοφορήσει το τρένο. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει σε έναν κρατήρα».

Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν πολιτικές ποινικές ευθύνες για τους 57 νεκρούς ο Κ. Κυρανάκης αναρωτήθηκε ότι «τα τρένα ήταν δεν ήταν ασφαλή και πριν την υπογραφή της σύμβασης 717 και τα συστήματα τηλεδιοίκησης. Οι υπουργοί πριν από αυτοί τη σύμβαση έχουν πολιτικές ευθύνες;».

Στη συνέχεια επέρριψε την ευθύνη του δυστυχήματος το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 στον «ανθρώπινο παράγοντα», δηλαδή στους υπεύθυνους της βάρδιας στο σταθμό της Λάρισας.



