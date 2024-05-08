Σε καταγγελία ότι με ευθύνη των αρμοδίων του Ψυχιατρείου Κορυδαλλού παρακωλύθηκε η ψυχιατρική εξέταση του δράστη της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, προβαίνουν με δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι συνήγοροι Υποστήριξης της Κατηγορίας της μητέρας και της αδελφής του θύματος, Έλενα Τζούλη και Γιάννης Απατσίδης.

Οι δύο συνήγοροι επικαλούμενοι «λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας της διεξαγόμενης ανακριτικής διαδικασίας, αλλά και κατά Συνείδηση» αναφέρουν ότι το Ψυχιατρείο των Κρατουμένων Κορυδαλλού «όπως νομίμως εκπροσωπείται, παρακώλυσε ανεπίτρεπτα την έγκαιρη εξέταση του κατηγορουμένου, από τον διορισμένο πραγματογνώμονα και τους διορισμένους τεχνικούς συμβούλους των θυμάτων, κατά τη γνώμη μας με κίνητρο την ωφέλειά του».

Στο δελτίο Τύπου των δύο δικηγόρων αναφέρεται «Στις 20-04-2024 επρόκειτο να διενεργηθεί η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, πλην όμως ματαιώθηκε η διενέργειά της, για απολύτως ύποπτους και αντιυπηρεσιακούς λόγους, με σύστοιχη απεύθυνση ανυπόστατων κατηγοριών κατά της κυρίας Ανακρίτριας, ότι δήθεν η ίδια όφειλε να ενημερώσει το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού για την εξέταση, πράγμα που είναι απολύτως αναληθές. Βάσει "υπηρεσιακής αναφοράς" υπαλλήλου του Ψυχιατρείου, ο οποίος, μάλιστα, είναι παντελώς αναρμόδιος να απαντήσει, και την "αναφορά" του οποίου χρησιμοποιεί η κυρία Διευθύντρια παντελώς ανυπόστατα, αλλά και από την συνεκτίμηση όλων των στοιχείων, αποδεικνύεται ότι, ενώ ο διορισμένος από εμάς τεχνικός σύμβουλος ψυχίατρος είχε στην κατοχή του τον διορισμό του, ώστε να εξετάσει από κοινού με τον πραγματογνώμονα τον κατηγορούμενο, παρακωλύθηκε η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, με σκοπό να αναβληθεί, και χωρίς την δική μας συναίνεση».

Τονίζουν επίσης: «Από όσες πληροφορίες έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας, προκύπτει, ανενδοίαστα, μία παντελώς ύποπτη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου, συγκριτικά με άλλους κρατούμενους, που παραμένουν "τσουβαλιασμένοι" στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού, και δεν έχουν το ευμενές προνόμιο να μετάγονται στο Ψυχιατρείο, και να παρακολουθούνται από εν ενεργεία Καθηγητή Πανεπιστημίου, ιδιαιτέρως έμπειρο στην αντιμετώπιση ιδιαίτερα γνωστών υποθέσεων από το παρελθόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται».

Στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται επίσης πως οι δικηγόροι της μητέρας και της αδελφής της Κυριακής «εφόσον καταστεί αναγκαίο και παρασχεθεί η δέουσα θεσμική προστασία από τις Αρχές, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε αίτηση εξαιρέσεως σε βάρος του διορισμένου πραγματογνώμονα, και θα ζητήσουμε να λάβουμε κι εμείς γνώση όλων των εγγράφων, που τηρούνται στο Ψυχιατρείο για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Φυσικά, είναι στη κρίση των αρμόδιων Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, εάν θα ζητήσουν και οι ίδιες την τυχόν αυτεπάγγελτη εξαίρεσή του».

Τέλος η κ. Τζούλη και ο κ. Απατσίδης απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να ερευνήσει «για τα εν γένει πεπραγμένα στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού και στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, και να διασφαλίσει ότι για όλους τους κρατούμενους ισχύουν οι Αρχές της Ισότητας και της Αμεροληψίας, οι δε διενεργούμενες πραγματογνωμοσύνες διεξάγονται με αμιγώς ιατρικά κριτήρια, de lege artis ψυχιατροδικαστικώς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

