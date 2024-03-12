Λοβέρδος στον ΣΚΑΪ 100,3: Τομή που καλώς έγινε η ρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Τομή που καλώς έγινε χαρακτήρισε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες» Ανδρέας Λοβέρδος τη ρύθμιση στο νόμο του υπουργείου Παιδειας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Τόνισε ωστόσο οτι η αντιπολίτευση βούτηξε προς τα αριστερά, δεν ψήφισε επι της αρχής και χάθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν καποια άρθρα ενώ έμεινε μόνος του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κυριάκος Πιερρακάκης «να κάνουν πάρτι».

Ο κ. Λοβέρδος υπογράμμισε ότι πρέπει να δρομολογηθεί η κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων η οποία όμως θα πάρει χρόνια προσθέτοντας ότι υπάρχει ανάγκη σταδιακών μεταβολών από την Α έως την Γ' Λυκείου.

Αναφερόμενος στην τραγωδία στα Τέμπη και στην εξεταστική σχολίασε «η πλειοψηφία της ΝΔ λεει οτι φταίει ο σταθμάρχης. Με ποια διαδικασία αξιολογήθηκε αυτός ο άνθρωπος;» διερωτήθηκε ο κ. Λοβέρδος.

«Έχει αποτύχει πλήρως στην υπόθεση η κυβέρνηση και βασική ευθύνη της είναι ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση» επεσήμανε ο κ. Λοβέρδος.

Δήλωσε επίσης ότι για τους «Δημοκράτες» αποτελεί προτεραιότητα η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης η οποία ειναι το βασικό πρόβλημα του 21ου αιωνα και απειλίι σε όλα τα επίπεδα την Ευρώπη.



Πηγή: skai.gr

