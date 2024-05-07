Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε χθες το μεσημέρι, μετά την απολογία του στον Ανακριτή, ο 41χρονος Λαρισαίος σε βάρος του οποίου από την αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών ασκήθηκε δίωξη -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας»- για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

Ο 41χρονος, σε «κατάσταση αμόκ» – σύμφωνα με μαρτυρίες- λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 3 Μαΐου, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο κέντρο της Λάρισας απαιτώντας από όλους να φύγουν από το διαμέρισμα, βγήκε από το δωμάτιό του και κρατώντας ένα μαχαίρι κινήθηκε προς τον 43χρονο φίλο του αδελφού του που τους επισκέφθηκε, προκειμένου να πάνε όλοι μαζί στον Επιτάφιο.

Ο 39χρονος αδελφός του 41χρονου, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, προσπάθησε να ακινητοποιήσει τον αδελφό του, με τον πατέρα των δύο αδελφών να παρεμβαίνει και να τους χωρίζει. Στο μεταξύ, ο 43χρονος, έχοντας στην αγκαλιά του το αγοράκι και παιδί της συντρόφου του 39χρονου, βγήκε στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια, ενώ καταφθάνοντας αστυνομικοί στο διαμέρισμα βρήκαν τον 41χρονο στο κρεβάτι κρατώντας το μαχαίρι, το οποίο και τους το παρέδωσε.

Ο 39χρονος, όπως και ο 43χρονος φίλος του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς στην προσπάθειά τους ο ένας να τον αφοπλίσει και ο άλλος να τον αποφύγει τραυματίστηκαν ελαφρά. Όπως, επίσης, μια αμυχή στον δεξιό βραχίονα έφερε και το 10 μηνών μωρό, όπως διαπιστώθηκε κατά την εξέταση από τους γιατρούς.

