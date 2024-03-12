«Κλείδωσε» το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον ερχόμενο Μάιο. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία για τα θέματα που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες.

Κατά την τακτική συνάντηση Πολιτικού Διαλόγου στην Άγκυρα που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα η Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Πρέσβης Burak Akçapar συζήτησαν μεταξύ άλλων για την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην Τουρκία τον Μάιο κάνοντας έναν απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Συζήτησαν επίσης το ζήτημα των Navtex, με την ελληνική πλευρά να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της κυρίως για το περιεχόμενο αυτών. Επίσης, συμφώνησαν και οι δύο πλευρές πως καλό θα είναι να αποφεύγονται οι δηλώσεις αξιωματούχων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα στο καλό κλίμα των δυο χωρών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη και οι δύο πλευρές δεν μπήκαν στα «βαθιά νερά» όπως είναι το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας.

Σύσκεψη των τριών στενών συνεργατών του Ερντογάν στην Άγκυρα

Την ίδια ώρα σύσκεψη είχαν χθες Δευτέρα οι τρεις συνεργάτες του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Διευθυντής της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών της Τουρκία, Ιμπραήμ Καλίν και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ. Πρόκειται για μια συνάντηση που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, κυρίως η δημοσιοποίησή της και σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ συνάντηση αυτή δείχνει ότι υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και μυστικές υπηρεσίες συμβαδίζουν.

Οι τρεις αξιωματούχοι μίλησαν για τις επαφές στις ΗΠΑ, τα F-16 και τις πιθανές νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα το τηλεοπτικό δίκτυο HaberTurk ανέφερε για την συνάντηση αυτή: «Στο υπουργείο Άμυνας πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη που αφορά την ασφάλεια της χώρας. Ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο διοικητής της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν και ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έθεσαν τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η σύσκεψη είχε διάρκεια δυο ωρών και ο Γκιουλέρ υποδέχθηκε στην πόρτα τους Φιντάν και Καλίν . Η σύσκεψη ήταν κλειστό στον Τύπο. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει δηλώσει πως ᾽᾽αυτό το καλοκαίρι θα ολοκληρώσουμε την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στο βόρειο Ιράκ᾽᾽ενώ ο Γκιουλέρ έχει τονίσει πως στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας θα περάσουμε σε μια άλλη φάση. Στη σύσκεψη τέθηκαν και ζητήματα των εξελίξεων στο βόρειο Ιράκ. Επιπλέον συζητήθηκαν και οι επαφές που έκαναν ο υπουργός Εξωτερικών Φιντάν και ο Ιμπραήμ Καλίν στις ΗΠΑ καθώς συναντήθηκαν με Αμερικανούς ομολόγους τους και πολλούς αξιωματούχους»

Η Τουρκία αυξάνει το μερίδιο στις εξαγωγές όπλων

Πάράλληλα, έρευνα του Ινστιτούτου της Στοκχόλμης δείχνει πως η Τουρκία κατέχει σημαντική θέση ως χώρας εξαγωγέας όπλων. Βρίσκεται στην 11η θέση των μεγαλύτερων εξαγωγέων και σύμφωνα με την έρευνα μέσα σε 5 χρόνια αύξησε την εξαγωγή οπλικών συστημάτων 106%.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TGRT «Σύμφωνα με την έκθεση η Τουρκία είναι από τις χώρες με την μεγαλύτερη αύξηση στις εξαγωγές οπλικών συστημάτων. Η Τουρκία είναι 11η χώρα στην κατάταξη εξαγωγέων όπλων.

«Οι χώρες που η Τουρκία πουλάει τα περισσότερα όπλα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με μερίδιο 15%, το Κατάρ με 13% και το Πακιστάν με μερίδιο 11% . Επίσης η Τουρκία έχει πωλήσεις όπλων στις υποσαχάριες χώρες με μερίδιο 6.3% και εκεί βρίσκεται στην 4η θέση. Αυτές οι πωλήσει αφορούν τις πωλήσεις επιθετικών όπλων στη Νιγηρία, και στις πωλήσεις εκπαιδευτικών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις χώρες της περιοχής. H έκθεση αναφέρει πως η Τουρκία είναι στην 17η σειρά στις εισαγωγές όπλων και πως οι εισαγωγές όπλικών συστημάτων έχουν μειωθεί 29%.»

Ερντογάν: Ισχυροποιούμε την αμυντική βιομηχανία για να είμαστε ανεξάρτητοι κυριολεκτικά

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε πως η Τουρκία ισχυροποιεί την αμυντική της βιομηχανία ώστε να είναι ανεξάρτητη.

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν δήλωσε: «Mε τις επενδύσεις που κάνουμε στην αμυντική μας βιομηχανία κάναμε την Τουρκία ως κυριολεκτικά ανεξάρτητη χώρα. Βλέπετε το τι συμβαίνει στην περιοχή μας. όταν δεν είστε ισχυρό κράτος με την πολιτική, την οικονομία, την αμυντική βιομηχανία και την κοινωνική συνοχή τότε σας θεωρούν άξιους για κάθε είδους καταπίεση. Η προστασία των εδαφών και των συνόρων γίνεται μόνο με την ισχυροποίηση της χώρας»

