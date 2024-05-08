•Άραγε, πόσες φορές στο παρελθόν έχουν ανατραπεί στα Κύπελλα Ευρώπης σε νοκ άουτ παρτίδες σκορ όπως το 4-2 του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα; Πόσες φορές, δηλαδή, γηπεδούχοι στις ρεβάνς αποκλείστηκαν ενώ είχαν κερδίσει στο πρώτο εκτός έδρας ματς με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά;



•Οι περιπτώσεις είναι ελάχιστες. Ουσιαστικά μόνο τρεις! Κάποιες έχουν την…πλάκα τους, κάποιες άλλες όχι! Τι εννοώ; Θα καταλάβετε από την… καταγραφή των περιστατικών!

τοστα φετινά νοκ άουτ του Κόνφερενς Λιγκ! Οι «ερυθρόλευκοι», όπως ξέρουμε πολύ καλά, πήγαν στη ρεβάνς, στην ουδέτερη Σερβία, και κέρδισαν κι αυτοί με 1-4, οδηγώντας την πρόκριση στην παράταση, όπου και κέρδισαν τελικά με το απίστευτο 1-6!στα νοκ άουτ του Τσάμπιονς Λιγκ το 2019. Οι Άγγλοι πήγαν στο Παρίσι και κέρδισαν 3-1, με το γκολ της πρόκρισης από πέναλτι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, για να προκριθούν χάρη στην ισοβαθμία και στην διαφορά τερμάτων εκτός έδρας.•Ανατροπή Νο 3: με πρωταγωνιστή τον Ουνάϊ Έμερι! Το 2014, στα νοκ άουτ του Γιουρόπα Λιγκ, το Σεβίλλη-Μπέτις Σεβίλλη 0-2! Στη ρεβάνς, η Σεβίλλη κέρδισε 2-0 εκτός έδρας την Μπέτις και πήγε την πρόκριση στα πέναλτι, όπου και προκρίθηκε, έχοντας στον πάγκο της τον νυν προπονητή της Άστον Βίλα!•Ανατροπή Νο 4: το 1969 το Άγιαξ-Μπενφίκα 1-3 στα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου Πρωταθλητριών! Οι Ολλανδοί κέρδισαν στον επαναληπτικό στη Λισαβώνα επίσης με 3-1 και η πρόκριση κρίθηκε σε τρίτο παιχνίδι, στο Παρίσι (τότε έτσι ήταν ο κανονισμός), με τον Άγιαξ να κερδίζει 3-0!•Μπορούμε λοιπόν να προσέξουμε ότι καμία περίπτωση δεν ήταν ανάλογη της τωρινής, του Ολυμπιακού-Άστον Βίλα! Διότι…απώλεσε στη ρεβάνς το πλεονέκτημα του πρώτου αγώνα, όμως δεν έπαιξε στο γήπεδο της, αλλά σε ουδέτερο έδαφος!αποκλείστηκε με τα εκτός έδρας γκολ, κανονισμό που σήμερα δεν ισχύει!αποκλείστηκε όχι από ομάδα άλλης χώρας, αλλά ομάδα της ίδιας πόλης!αποκλείστηκε σε τρίτο παιχνίδι κανονισμό που δεν ισχύει εδώ και μισό αιώνα!•Υπάρχει, δηλαδή, μία σειρά πραγμάτων που δεν είναι ίδια με την περίπτωση του Ολυμπιακού και της Άστον Βίλα! Ένας οιωνός πρόκρισης!...

