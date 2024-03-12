Σήμερα Τρίτη θα γίνουν οι πέντε πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις στο ΕΣΥ, εκτός πρωινού ωραρίου, ξεκινώντας από δύο μεγάλα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας, στα οποία καταγράφονται και οι μεγαλύτερες αναμονές.

Η πρώτη επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» -όπου σήμερα θα διενεργηθούν συνολικά τέσσερις- θα γίνει στις 16:00 και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» στις 17:00. Στα πρώτα απογευματινά χειρουργεία θα παραστούν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός, Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Είναι άνθρωποι που έσπευσαν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα των απογευματινών χειρουργείων, γιατί αναμένουν να χειρουργηθούν από το 2020», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου θα εξυπηρετηθούν επί πληρωμή εκτός πρωινού ωραρίου δύο ορθοπεδικά περιστατικά και θα γίνουν και δύο επεμβάσεις που εμπίπτουν στη Γενική Χειρουργική, ενώ ένας ακόμη ασθενής θα χειρουργηθεί την ίδια ημέρα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, στα επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία του ΕΣΥ το κόστος για τον ασθενή είναι μικρότερο από το αυτό που θα επιβαρυνόταν στον ιδιωτικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή που θα καταβάλει ο ασθενής θα κυμαίνεται από 300 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης.

Στη Θεσσαλονίκη οι περισσότερες μεγάλες αναμονές

Το 53% των ασθενών που περιμένουν πάνω από έναν χρόνο να χειρουργηθούν, περί τα 14.000 περιστατικά, βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), στα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας λειτουργούν 43 χειρουργικές αίθουσες από τις 70 που είναι ανεπτυγμένες, λόγω ελλείψεων προσωπικού, κυρίως νοσηλευτών και αναισθησιολόγων.

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», το οποίο έχει τις περισσότερες μεγάλες αναμονές, λειτουργούν περί τις 10 χειρουργικές αίθουσες, από τις συνολικά 14 που είναι ανεπτυγμένες.

Ενδιαφέρον για συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργεία είχαν εκδηλώσει μέχρι την περασμένη Παρασκευή (8/3), 13 νοσηλευτές χειρουργείου (εργαλιοδότες) και 7 νοσηλευτές του Αναισθησιολογικού. Με βάση τον προγραμματισμό του νοσοκομείου, η Ομοσπονδία εκτιμά ότι συνολικά θα γίνονται 10 με 15 απογευματινά χειρουργεία την εβδομάδα, δηλαδή, 40 με 60 το μήνα.

Σημειώνεται ότι στη λίστα αναμονής του νοσοκομείου βρίσκονται 9.000 ασθενείς.

Όσον αφορά στο «ΑΧΕΠΑ», σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, είναι ανεπτυγμένες 10 χειρουργικές αίθουσες και λειτουργούν κατά μέσο όρο οι 5.

Σταδιακά και άλλα νοσοκομεία

Μετά το «Παπαγεωργίου» και το «ΑΧΕΠΑ» τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα νοσοκομεία, που έχουν δηλώσει έτοιμα να ξεκινήσουν τα απογευματινά χειρουργεία, όπως το Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», το ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννήματας», το Π.Γ.Ν. «Αττικόν», το Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Σύντομα το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και το Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, το Γ.Ν. Καβάλας και το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», ενώ μονοψήφιος είναι ο αριθμός των νοσοκομείων που δήλωσαν πλήρη αδυναμία να συμμετέχουν στο Θεσμό, καθώς δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

«Πάνω από 150 νοσοκομεία δήλωσαν ότι οργανώνουν απογευματινά χειρουργεία. Επομένως, έχουν το αναγκαίο προσωπικό για να τα κάνουν», είπε ο Υπουργός, απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για να υποστηρίξει το εγχείρημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, λέγοντας ότι «η συμμετοχή είναι καταπληκτική», καθώς το 100% του προσωπικού δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν στις απογευματινές χειρουργικές επεμβάσεις.

Τα δωρεάν χειρουργεία αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τον Απρίλιο, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλιστούν οι σχετικοί πόροι, ύψους 60.000 ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

