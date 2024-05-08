Το Alimos Classic Car Sunday επιστρέφει με τους θρύλους της βιομηχανίας

Σε ατμόσφαιρα γιορτής και ύφος μονοήμερης εκδρομής, επιστρέφουν στον Άλιμο, για πέμπτη χρονιά την Κυριακή 26 Μαΐου, οι θρύλοι της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, κουβαλώντας μία ολόκληρη ιστορία αισθητικής, τεχνολογίας και πολιτισμού σε τέσσερις τροχούς.

Το Alimos Classic Car Sunday που συγκεντρώνει πάνω από 25.000 θεατές, φέτος ξετυλίγεται με επιπλέον εκπλήξεις, με τις τετράτροχες «καλλονές» ξαπλωμένες νωχελικά κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου του Αλίμου.

Για αρχή, ένα διακεκριμένο κομμάτι γης, γνωστό πια ως «το γρασίδι» θα φιλοξενήσει τα σημαντικότερα αυτοκίνητα, από ιστορικά προ του 1920 μέχρι σημερινά supercars των «φυλών» Φερράρι και Λαμποργκίνι.

Όλος ο πεζόδρομος, μέχρι και το αμφιθέατρο θα είναι πλήρης χρωμάτων και οι «καλλονές» ποικίλουν σε μέγεθος αλλά είναι όλες ίσες σε αξία.

Ανάμεσα σε «μπιζουδάκια» Fiat 500, επιβάλλονται με τον όγκο και την ιστορία τους στρατιωτικά οχήματα, και συμβιώνουν αρμονικά τα ταπεινά μοντέλα των 80’s με τις τεράστιες αμερικάνικες Cadillac «κάμπριο».

O δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, που πάντα είναι εκεί και καλωσορίζει δημότες του, αλλά και χιλιάδες επισκέπτες, δήλωσε:

«Αυτή η μοναδική γιορτή χρωμάτων, ήχων και κυρίως ανθρώπων έγινε πια θεσμός που τόσο όσοι συμμετέχουν όσο και οι κάθε χρόνο περισσότεροι θεατές, την περιμένουν πια ανυπόμονα. Είναι δε αξιοθαύμαστο πόσα αλλάζουν στο ACCS V, χωρίς όμως να αλλάξει η ψυχαγωγική και πολιτιστική του αξία. Το ίδιο αξιοθαύμαστη είναι και η εμφάνιση, εξωτερική και εσωτερική, των θρυλικών αυτοκινήτων που οι ιδιοκτήτες τους, με κόπο και έξοδα, διατηρούν σε σχεδόν εργοστασιακή κατάσταση.»

Γι αυτά που αλλάζουν φέτος στη διάσημη και δημοφιλή πια εκδήλωση, ο Νίκος Μαστοράκης, που δημιούργησε το χόμπι-πάθος του ιστορικού αυτοκίνητου με το πρώτο του «Ράλι Αντίκα» στα 60’s, λέει: «Πανευτυχείς για τη συνεργασία μας με τον δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη και τους άξιους συνεργάτες του δήμου Αλίμου. Φτιάξαμε ένα παραμύθι των 60’s φέτος, που αρχίζει από τη μουσική, με τα αφελή, αθώα, διασκεδαστικά super hits εκείνης της εποχής, και φτάνει μέχρι το street food (μπέργκερς, χοτ ντογκς, ντόνατς) που θα παρασκευάζονται σε ένα... Volks Van. Ο επισκέπτης θα βρει από Μοχίτο μέχρι καπουτσίνο και από ποπ κορν μέχρι υπέροχα παγωτά. Πολύ σημαντική και φέτος είναι η παρουσία της ΔΕΗ blue και η θεαματική σύγκριση του χθες με το σήμερα -- και το αύριο -- τεχνολογικά «προσωποποιημένο» από δυο κλασικά «μικρά», την Izetta της BMW μαζί με το 500αράκι της Fiat, πλάι στους σημερινούς, ηλεκτροκίνητους... απογόνους τους. Γέφυρα του παρελθόντος που φεύγει και του μέλλοντος που είναι εδώ, o φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων της ΔΕΗ blue που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επισκεπτών.Έχουμε δωρεάν λαχεία, με τον τυχερό της κλήρωσης να παίρνει τη... Rolls Royce του δήμου, με σοφέρ και γεύμα, για μιαν αξέχαστη Κυριακή. Όμως εκπληρώνουμε και την επιθυμία χιλιάδων επισκεπτών, με ένα Gift Shop για καπελάκια, μπλουζάκια, κούπες του καφέ και αφίσες σε τιμές... άλλης εποχής!»

Το ACCS V φιλοξενεί τις γνωστότερες, μεγαλύτερες Λέσχες της χώρας (ΦΙΛΠΑ, ΣΙΣΠΑ, ΟΡΚΑ, ΕΛΚΑ, FIAT 500, ΣΔΙΟ) και για πρώτη φορά συμμετοχές από περιφερειακές λέσχες.

Τα βλέμματα βέβαια θα τραβήξουν όπως πάντα οι Aston Martin, οι Ferrari, οι Lamborghini από τη συλλογή του Πάρη Ηλιάδη που είναι πια μόνιμοι... κάτοικοι της εκδήλωσης.

Και με 12 αυτοκίνητα είναι παρούσα και η Ariantique που επενδύει συστηματικά στα κλασικά αυτοκίνητα.

Για τους θαυμαστές των αμερικάνικων muscle cars σύσσωμοι έρχονται οι ιδιοκτήτες αυτών των τεράστιων αλλά τόσο ρομαντικών Chevy, Cadillac, Plymouth, Μustang και ο διάσημος τηλεστάρ Kit, ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου, στη διάθεση των selfie maniacs.

Οι συμμετοχές άρχισαν πρόσφατα και συνεχίζονται, με πάνω από 100 αυτοκίνητα να έχουν δώσει ήδη το παρών.

Αναμένονται λοιπόν πάνω από 200 κλασικά τροχοφόρα αλλά οι διοργανωτές έχουν κρατήσει διακεκριμένη θέση και για 20 ιστορικές μοτοσικλέτες της Ομοσπονδίας τους, τιμώντας και τις δίτροχες «καλλονές»!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.