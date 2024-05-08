AlphaFold 3: Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει δομή πρωτεϊνών

Η τελευταία εξέλιξη του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης AlphaFold, το οποίο έφερε επανάσταση στην πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών, παρουσιάζεται σε δημοσίευση στο περιοδικό «Nature».

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, το AlphaFold 3, που έχει αναπτυχθεί από την Google DeepMind και την Isomorphic Labs, έχει την ικανότητα να παράγει εξαιρετικά ακριβείς προβλέψεις της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών σε σχέση με προηγούμενα εργαλεία αλλά και της δομής ενός ευρέος φάσματος βιομορίων.

Συγκεκριμένα, μπορεί να προβλέψει σύμπλοκα πρωτεϊνών με άλλες πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα, μικρά μόρια, ιόντα και τροποποιημένα πρωτεϊνικά κατάλοιπα, καθώς και αλληλεπιδράσεις αντισώματος-αντιγόνου.

Όπως επισημαίνεται, για τις αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών με άλλους τύπους μορίων υπάρχει τουλάχιστον 50% βελτίωση σε σύγκριση με τις υπάρχουσες μεθόδους πρόβλεψης και για ορισμένες σημαντικές κατηγορίες αλληλεπίδρασης η ακρίβεια πρόβλεψης έχει διπλασιαστεί.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ικανότητα υπολογιστικού προσδιορισμού πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ πρωτεϊνών και άλλων μορίων θα διευρύνει την κατανόησή μας για τις βιολογικές διεργασίες και θα μπορούσε να διευκολύνει την ανάπτυξη φαρμάκων.

Μάλιστα, για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του AlphaFold 3 στον σχεδιασμό φαρμάκων, η Isomorphic Labs συνεργάζεται ήδη με φαρμακευτικές εταιρείες για να το εφαρμόσει σε πραγματικές προκλήσεις και τελικά να αναπτύξει νέες θεραπείες για σοβαρές ασθένειες που μαστίζουν την ανθρωπότητα.

Οι δυνατότητες του νέου αυτού συστήματος τεχνητής νοημοσύνης είναι δωρεάν διαθέσιμες στους ερευνητές μέσω της πλατφόρμας AlphaFold Server.

