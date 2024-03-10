Ο πρωθυπουργός υποδέχεται αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου τους αγρότες της Θεσσαλίας προκειμένου να τους παρουσιάσει το σχέδιο ανάταξης των περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία και ουσιαστικά να κλείσει ένα μέτωπο που φαίνεται να βαίνει προς εκτόνωση.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα διπλό ραντεβού καθώς στις 11:00 θα υποδεχθεί όλους τους θεσμικούς φορείς της Θεσσαλίας, με τους οποίους θα συζητήσει το master plan που του παρουσίασε πριν λίγες ημέρες, η Ολλανδική εταιρεία «HVA International» και ακολούθως στις 12:30 θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία των αγροτών από την περιοχή με την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη να εκπέμπουν το μήνυμα ότι συνεχίζουν να είναι το πλευρό των αγροτών.

Στη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν μία σειρά από έργα τα οποία θα γίνουν στην περιοχή και θα αφορούν όχι μόνο στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας αλλά και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και των υποδομών για αγρότες και κτηνοτρόφους.

Σε αυτό περιγράφονται μεταξύ άλλων δράσεις για ενισχύσεις αναχωμάτων, φραγμάτων, ειδικές προτάσεις όπως αυτή για την αποφυγή μελλοντικών πλημμυρών στη Λίμνη Κάρλα, την προστασία των πόλεων από νερά σε περιπτώσεις που έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα και άλλα. Όλες οι προτάσεις συνοδεύονται από τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα αλλά και κοστολόγια.

Από το κυβερνητικό στρατόπεδο έχει ξεκαθαριστεί ότι θα βρίσκονται στο πλευρό των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας «όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή» αναφέροντας χαρακτηριστικά.

Ήδη έχει ληφθεί σειρά μέτρων τόσο για την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών, ενώ όπως τονίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα δεκαήμερο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπάρχουν και άλλα κονδύλια που θα διατεθούν για να επανέλθει η Θεσσαλία στην κατάσταση πριν τις καταστροφές.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.