«Το ΝΑΤΟ δεν προτίθεται να αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία. Όταν επισκέφθηκα την Ουκρανία, την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ζητήθηκαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ από τους Ουκρανούς, αλλά μεγαλύτερη υποστήριξη» ξεκαθάρισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

O Γενς Στόλτενμπεργκ συναντήθηκε σήμερα στην Ρώμη, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Στο τέλος της συνομιλίας τους, σε δήλωσή του στο Ansa, ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας εξήρε τον ρόλο της Ιταλίας ως «πιστού και σημαντικού συμμάχου», προσθέτοντας ότι η συνάντηση με την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης ήταν θετική και ότι «έγινε αναφορά σε ευρεία κλίμακα θεμάτων, τα οποία, σε αυτή τη φάση, είναι βασικής σημασίας για την ασφάλειά μας».

Σημειώνεται ότι ο γγ. του ΝΑΤΟ διαφοροποιείται έτσι από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που τάχθηκε υπέρ της αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, προκαλώντας αντιδράσεις άλλων δυτικών ηγετών, αλλά και της Μόσχας.

Great to meet PM @GiorgiaMeloni in Rome. We discussed #Italy’s many contributions to #NATO, and our preparations for the NATO Summit in July. When leaders meet in Washington, we will take further decisions to support Ukraine, strengthen our defences, and work more with partners. pic.twitter.com/3kXi9diLVg — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 8, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.