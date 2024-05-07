Σε μία εξέλιξη που υπονομεύει περαιτέρω τις διεθνείς προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για συμφωνία εκεχειρίας, το Ισραήλ κατέλαβε σήμερα τη συνοριακή διέλευση της Ράφα από την πλευρά της Λωρίδας της Γάζας.

Η διάβαση έχει αποκλειστεί καθώς μία ισραηλινή ταξιαρχία αρμάτων μάχης έχει σταθμεύσει εκεί, απαγορεύοντας την πρόσβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρά τις διεθνείς ανησυχίες για την ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τους Παλαιστίνιους αμάχους.

Οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση του ΟΗΕ στο σημείο διέλευσης στη Ράφα

«Αυτήν τη στιγμή δεν έχουμε καμία φυσική παρουσία στο σημείο διέλευσης της Ράφας, διότι ο Cogat (ισραηλινός οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό της ισραηλινής πολιτικής στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη) μας αρνήθηκε την πρόσβαση σε αυτήν τη ζώνη», η οποία αποτελεί το κύριο σημείο διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, Γενς Λάρκε, κατά τη διάρκεια μιας τακτικής συνέντευξης τύπου στη Γενεύη.

Ο στρατός πραγματοποίησε επίσης σωρεία επιδρομών και βομβαρδισμών στη Ράφα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 23 Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον έξι γυναίκες και πέντε παιδιά, σύμφωνα με τα αρχεία του νοσοκομείου που είδε το Associated Press.

Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

Η εξέλιξη ήρθε μετά την κατάρρευση των τελευταίων συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός και αφού η Χαμάς είχε δηλώσει ότι αποδέχεται την πρόταση των μεσολαβητών Αιγύπτου και Κατάρ με το Ισραήλ να επιμένει ότι η συμφωνία δεν πληρούσε τις βασικές απαιτήσεις του.

Οι υψηλές διπλωματικές κινήσεις και η στρατιωτική αναδίπλωση των προηγούμενων ημερών είχαν εγείρει ελπίδες, αν και μετά βίας, για την επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία.

Η ισραηλινή εισβολή κατά τη διάρκεια της νύχτας φάνηκε περιορισμένης κλίμακας σε αντίθεση με την πλήρη επίθεση στη Ράφα που έχει προαναγγείλει το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τη Δευτέρα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην εξαπολύσει επίθεση στη νότια πόλη της Γάζας, ενώ ενέτεινε τις πιέσεις για κατάπαυση του πυρός.

Το πέρασμα της Ράφα είναι η κύρια οδός για την είσοδο βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα και η έξοδος για όσους μπορούν να διαφύγουν στην Αίγυπτο. Τόσο η Ράφα όσο και το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, το άλλο κύριο σημείο εισόδου βοήθειας, έχουν κλείσει τις τελευταίες δύο ημέρες. Αν και λειτουργούν ακόμη μικρότερα σημεία εισόδου, ο αποκλεισμός τους αποτελεί πλήγμα στις προσπάθειες διατήρησης της ροής τροφίμων, φαρμάκων και άλλων προμηθειών που κρατούν ζωντανό τον πληθυσμό της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε το πέρασμα αφού έλαβε πληροφορίες ότι «χρησιμοποιούνταν για τρομοκρατικούς σκοπούς» ενώ υποστήριξε ότι η περιοχή γύρω από το πέρασμα είχε χρησιμοποιηθεί από τη Χαμάς για να εξαπολύσει επίθεση με όλμους που σκότωσε τέσσερις ισραηλινούς στρατιώτες στο πέρασμα Kerem Shalom την Κυριακή.

Η προειδοποίηση της Αιγύπτου

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι οι χερσαίες δυνάμεις και οι αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν ύποπτες θέσεις της Χαμάς στη Ράφα. Η Αίγυπτος έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε κατάληψη της Ράφα - η οποία υποτίθεται ότι είναι μέρος μιας αποστρατιωτικοποιημένης συνοριακής ζώνης - ή μια επίθεση που θα αναγκάσει τους Παλαιστίνιους να περάσουν τα σύνορα προς την Αίγυπτο θα απειλούσε τη συνθήκη ειρήνης του 1979 με το Ισραήλ, η οποία αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για την περιφερειακή ασφάλεια .



