Τον τρόπο με τον οποίο θα εισέρχονται οι πολίτες στα γήπεδα προσθέτοντας τα εισιτήριά τους ψηφιακά στο Gov.gr από 9ης Απριλίου παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στην κοινή συνέντευξη Τύπου για το θεσμικό πλαίσιο κατά της βίας με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον κυβερνητικό εκπρόσωπος Παύλο Μαρινάκη.

Στόχος της διαδικασίας είναι να υπάρχει ταυτοπροσωπία.



«Μέχρι σήμερα υπήρχε μεν το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αλλά πρακτικά κανείς δεν ήλεγχε την ταυτοπροσωπία. Επίσης δεν είναι εφικτό και λογικό να δεσμεύομε εκατοντάδες ίσως και περισσότερους αστυνομικούς κάθε Κυριακή για να κάνουν το έλεγχο αυτό. Ποιο είναι το καινούργιο που κομίζουμε. Η τεχνολογία και το κλείδωμα του εισιτηρίου στο κινητό μας τηλέφωνο, μας δίνει τη λύση, μέσω μιας πολύ απλής και φιλικής διαδικασίας» επισήμανε ο κ. Παπαστεργίου.





Η αγορά του εισιτηρίου, διευκρίνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνεχίζει να γίνεται με τον τρόπο που και σήμερα γινόταν, μέσω δηλαδή εταιρικών ή ομαδικών σελίδων/πλατφορμών εισιτηρίων. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτή τη διαδικασία.



Το εισιτήριο που παράγεται, έχει έναν μοναδικό αριθμό και ένα QR code ή bar Code. H διαδικασία ταυτοποίησης που ακολουθεί και γίνεται αμέσως μετά, θα είναι μέσω του Gov.gr Wallet, μιας εφαρμογής που ήδη έχει αγκαλιαστεί από εκατομμύρια Έλληνες.



«Να θυμίσω ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε Gov.gr Wallet, είναι να έχουμε εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, το ΕΜΕπ, κάτι που μέχρι σήμερα έχουν κάνει περίπου 4 εκατ. Έλληνες. Η διαδικασία είναι απλή. Μπορούμε και σήμερα να αναζητήσουμε για το πώς γράφεται κάποιος στο ΕΜΕπ, αναζητήστε τη σχετική πληροφορία στο gov.gr μέσω του νέου ψηφιακού βοηθού mAigov όπου παρέχεται αναλυτικά το σύνολο της πληροφορίας. Επιπλέον από σήμερα θα είναι διαθέσιμο και το emep.gov.gr.





Τα «βήματα» της διαδικασίας αναλυτικά



Ανοίγουμε το Gov.gr wallet.



Ας δούμε τη διαδικασία για Έλληνα πολίτη που έχει ήδη wallet.

Πάμε στην ενότητα των εισιτηρίων.

Πατάμε το κουμπί της προσθήκης για να εισάγουμε νέο εισιτήριο.

Σκανάρουμε το QR Code του εισιτηρίου που ήδη αγοράσαμε ή περνάμε χειροκίνητα τον αριθμό του εισιτηρίου. Το εισιτήριό μας τόσο απλά περνάει στο ψηφιακό μας πορτοφόλι, στο Gov.gr wallet.

Όταν πάμε στο γήπεδο, βλέπουμε το QR Code, το bar Code.

«Η είσοδος στα γήπεδα σήμερα στηρίζεται σε bar code και Qr code, συστήματα που υποστηρίζουν τα τουρνικέ των γηπέδων. Σε λίγες βδομάδες και σταδιακά ανάλογα με την ετοιμότητα των γηπέδων, η είσοδος θα γίνεται με διεπαφή μόνο με NFC, ο οποίος είναι ένας ακόμα πιο ασφαλής τρόπος για την είσοδό μας στα γήπεδα» διευκρίνισε ο υπουργός.

Πώς προσθέτουμε ανήλικο τέκνο

«Για ανήλικο, κάτω από 15 ετών παιδί μας, η ίδια διαδικασία είναι αντίστοιχη. Τα παιδιά άνω των 15 ετών μπορούν να εγγραφούν στο ΕΜΕΠ κανονικά. Για τα παιδιά κάτω των 15 ετών με την είσοδό μας, εμφανίζει τα τέκνα μας» εξήγησε.



Επιλέγουμε ποιος θα το συνοδεύσει στο γήπεδο, μπορεί να είναι και ένα τρίτο άτομο, με την εισαγωγή του ΑΦΜ λαμβάνει μήνυμα στο κινητό για αίτημα αποδοχής και με τη συναίνεσή του, το εισιτήριο εισάγεται στο wallet.





Τι ισχύει για μη Έλληνες πολίτες

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ταυτοποίησης για μη Έλληνες πολίτες, μπορούν να συνδεθούν με την ειδική διαδικασία που στηρίζεται στην ανάγνωση και ταυτοποίηση μέσω του διαβατηρίου.



«Συνδεόμαστε ως μη Έλληνες πολίτες. Και πλέον επιλέγουμε να το κάνουμε μέσω του διαβατηρίου μας. Τα διαβατήρια έχουν στο κάτω μέρος τον ειδικό αριθμό, τον φωτογραφίζουμε και η εφαρμογή διαβάζει το τσιπ του διαβατηρίου και αναγνωρίζει πως είναι έγκυρο διαβατήριο. Βλέπετε πως η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή αλλά και πρωτοποριακή, ειδικά στο σκέλος ταυτοποίησης για τους μη Έλληνες πολίτες μέσω του διαβατηρίου» ανέφερε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.



«Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Είναι 100% ασφαλής; Προφανώς και όχι, γιατί κάποιος μπορεί να δώσει το κινητό του σε κάποιον άλλο, θα μπει. Όμως πάνω από τα τουρνικέ θα υπάρχουν κάμερες, άρα σε περίπτωση ελέγχου, αυτό μπορεί να αποκαλυφθεί και θα υπάρξουν κυρώσεις» ξεκαθάρισε. Η διαδικασία με το NFC είναι ακόμα πιο ασφαλής, καθώς δεν αντιγράφεται.

«Μαύρη λίστα»

«Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι δημιουργούμε μια black list, μια μαύρη λίστα των ανθρώπων που δεν θα δικαιούνται να μπουν στα γήπεδα. Αν κάποιος δοκιμάσει να εισάγει εισιτήριο, το σύστημα αυτομάτως θα τον ‘’πετάει’’ έξω» ανέφερε δε ο υπουργός.

Τι θα γίνει με τα διαρκείας

«Τι γίνεται με τα διαρκείας; Το συζητάμε με τις Super League. Είναι κάτι που θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε στις συζητήσεις μας. Τα διαρκείας μπορούν άμεσα να εισαχθούν στο wallet, αρκεί οι ομάδες να μας παρέχουν τη σχετική πληροφορία. Μεταβιβάζονται τα διαρκείας; Και αυτό αφορά τις ΠΑΕ. Εμείς, σε τεχνολογικό επίπεδο ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μπορούμε να το υποστηρίξουμε» σημείωσε ακόμα.

Οι κάμερες

Όνομα, επίθετο, διεύθυνση και τηλέφωνο θα είναι γνωστά, τόνισε από πλευράς του ο Γιάννης Βρούτσης.

Στις 6 Μαρτίου ξεκινά δεύτερη συγκεκριμένη διαδικασία, οι κάμερες στα γήπεδα, η οποία αν δεν έχει τηρηθεί, από τις 7 Μαρτίου κανένα γήπεδο δεν θα ανοίξει σε φιλάθλους. Δώσαμε χρόνο, υπήρξε κοινή συζήτηση διαβούλευση και κοινές εκθέσεις με τους εμπλεκομένους, είπε ο κ. Βρούτσης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εκδοθεί και το ΦΕΚ για τις κάμερες. Έτσι, αύριο σε ραντεβού με τον πρόεδρο της Superleague 1 και της Basket League θα δοθεί το ΦΕΚ για να «τρέξει» ο νόμος όπως έχει καθορισθεί.

Πηγή: skai.gr

