Τίτλοι τέλους στην εξεταστική – Συμφώνησαν ότι διαφωνούν για τα αίτια του δυστυχήματος στα Τέμπη

Τα φώτα της εξεταστικής επιτροπής έκλεισαν, με το πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας να εγκρίνεται χθες βράδυ μετά το πέρας της τελευταίας συνεδρίασης.

Τα κόμματα – όπως και αναμενόταν – δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε κοινό πόρισμα για τα αίτια που οδήγησαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, γεγονός που οδήγησε σε ψηφοφορία και υιοθέτηση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Το πόρισμα των 700 σελίδων – που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία - είναι έτοιμο να τεθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια, μέσα στον Μάρτιο.

Η καταληκτική συνεδρίαση πάντως σημαδεύτηκε από εντάσεις, με τις παρεμβάσεις της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου να οδηγούν σε τουλάχιστον 2 διακοπές, με το προεδρείο της επιτροπής να αποφασίζει ακόμα και την αλλαγή αίθουσας.

Τι λέει το πόρισμα της ΝΔ

Στην πορισματική θέση της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται εκτενής αναφορά στον ανθρώπινο καθώς το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος ο ΓΚΚ (Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας παραβιάστηκε 7 φορές, ενώ δεν προκύπτουν ευθύνες ή παραλείψεις πολιτικών προσώπων, με τον Κ. Καραμαλή να αναλαμβάνει με την παραίτησή του, την πολιτική ευθύνη. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στο σημείο του δυστυχήματος το πόρισμα αναφέρει ότι «έγιναν από τα αρμόδια επιχειρησιακά όργανα, με γνώμονα την ανάγκη μετακίνησης των κατεστραμμένων συρμών», απορρίπτοντας το σενάριο περί απόπειρας συγκάλυψης.

Επεισοδιακή τελευταία συνεδρίαση

Η επιλογή της Ζωής Κωνσταντοπούλου πάντως να παραστεί στις εργασίες και να ζητήσει το λόγο, καταθέτοντας αίτημα εξαίρεσης του προεδρείου της εξεταστικής, άναψε φωτιές στην αίθουσα 223, πριν καλά καλά ξεκινήσει η συνεδρίαση.

Από τις πρώτες κιόλας συνεδρίασης, το Νοέμβριο του 2023, η επιτροπή είχε αποφασίσει να αποπέμψει την ίδια από μέλος της επιτροπής, εξαιτίας της θέσης της ως συνήγορος συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος. Όμως η κα Κωνσταντοπούλου δεν αποδέχθηκε αυτή την εξέλιξη, και χθες το μεσημέρι στις 15.00, βρισκόταν μέσα στην αίθουσα της εξεταστικής προκειμένου να πάρει το λόγο και να καταγγείλει το προεδρείο για μεροληπτική διαχείριση, κάνοντας αίτηση εξαίρεσης του προέδρου, Δημήτρη Μαρκόπουλου, με τον ίδιο να διακόπτει τη συνεδρίαση μέσα σε κλίμα μεγάλης ένταση. Ακολούθησε μία ακόμα διακοπή στις 16.30, με τις εργασίες τις επιτροπής να ξεκινούν τελικά στις 18.00 στην αίθουσα της ολομέλειας. Οι φωνές της Ζωής Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκαν εκτός μικροφώνου μέχρι αργά τη νύχτα, με τις τελευταίες αντεγκλήσεις της με τον πρόεδρο της επιτροπής να είναι δηλωτικές της ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας που επικράτησε και στην αίθουσα της ολομέλειας:

Δημήτρης Μαρκόπουλος, Πρόεδρος Εξεταστικής: Ψιθυρίζει κάποιος;

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας: Αυτό που κάνετε είναι παρωδία!

Δημήτρης Μαρκόπουλος, Πρόεδρος Εξεταστικής: Με κάποια πράγματα ίσως θα συμφωνήσω!

Προκαταρκτική και Δικαιοσύνη από την αντιπολίτευση

Ποινικές ευθύνες στον Κώστα Καραμανή και στον Χρήστο Τριαντόπουλο εντοπίζει το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ, με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά την περαιτέρω διερεύνηση από φυσικό δικαστή για αναζήτηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην Υπουργών Μεταφορών κ.κ Κώστα Καραμανλή, Χρήστου Σπίρτζη και Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για την σύμβαση 717. Σήμερα το μεσημέρι πάντως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και μέλη της Επιτροπής αναμένεται να καταθέσουν το πόρισμα του κόμματος στην Άρειο Πάγο.

Το ΠΑΣΟΚ – που δεν κατέθεσε πόρισμα – επισημαίνει την ανάγκη η εξεταστική να μετατραπεί σε προανακριτική, χωρίς ωστόσο να καταθέτει σχετική πρόταση, ενώ το ΚΚΕ – που έχει επιδώσει και εκείνο το πόρισμά του στον Άρειο Πάγο - αποδίδει ποινικές ευθύνες σε Χρ. Σπίρτζη και Κ. Καραμανλή.

Ο κύκλος της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής αναμένεται να κλείσει και επισήμως, με την συζήτηση του πορίσματος στην ολομέλεια, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα.



