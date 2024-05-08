Πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, παρουσιαστές αλλά και πολιτικοί επέλεξαν (και) φέτος τη Μύκονο για τις διακοπές του Πάσχα.

Ο Αντώνης Σρόϊτερ με την οικογένειά του, Η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η Ρούλα Κορομηλά, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Τάμτα, ο Πάρις Κασιδόκωστας, η Κατερίνα Καινούργιου και ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζωρτζ Τσούνης ήταν μόνο κάποιοι που έδωσαν το παρών στο νησί των Ανέμων.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε στα Ματογιάννια και τη Ρούλα Κορομηλά να απολαμβάνει την βόλτα της.

Στα σοκάκια, η παρουσιάστρια συνάντησε τυχαία και τον Νίκο Οικονομόπουλο ο οποίος την φίλησε στοργικά στο κεφάλι αποδεικνύοντας την αγάπη, τον σεβασμό και την εκτίμηση που της τρέφει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.