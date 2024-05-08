Πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, παρουσιαστές αλλά και πολιτικοί επέλεξαν (και) φέτος τη Μύκονο για τις διακοπές του Πάσχα.
Ο Αντώνης Σρόϊτερ με την οικογένειά του, Η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η Ρούλα Κορομηλά, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Τάμτα, ο Πάρις Κασιδόκωστας, η Κατερίνα Καινούργιου και ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζωρτζ Τσούνης ήταν μόνο κάποιοι που έδωσαν το παρών στο νησί των Ανέμων.
Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε στα Ματογιάννια και τη Ρούλα Κορομηλά να απολαμβάνει την βόλτα της.
Στα σοκάκια, η παρουσιάστρια συνάντησε τυχαία και τον Νίκο Οικονομόπουλο ο οποίος την φίλησε στοργικά στο κεφάλι αποδεικνύοντας την αγάπη, τον σεβασμό και την εκτίμηση που της τρέφει.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.