Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία για τις διπλές εκλογές που διεξάγονται σήμερα Τετάρτη στη Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή τις βουλευτικές εκλογές και τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, το εθνικιστικό αντιπολιτευόμενο κόμμα VMRO-DPMNE, που τάσσεται κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, αναμένεται να σημειώσει μεγάλη νίκη και να επικρατήσει του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) με πολύ μεγάλη διαφορά.

Ωστόσο, το VMRO-DPMNE δύσκολα θα αποσπάσει αυτοδυναμία, και θα χρειαστεί να συμμαχήσει με κάποιο αλβανικό κόμμα για να σχηματίσει κυβέρνηση. Άλλωστε σε όλες τις κυβερνήσεις της Βόρειας Μακεδονίας συμμετέχει πάντοτε ένα αλβανικό κόμμα, μεταξύ άλλων και για τη διατήρηση των εύθραυστων ακόμη διεθνοτικών ισορροπιών στη χώρα. Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Όσον αφορά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, μιας και η υποψήφια του VMRO-DPMNE, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη στις 24 Απριλίου, στον οποίο συμμετείχαν επτά υποψήφιοι επικράτησε με διπλάσια διαφορά του βασικού της αντιπάλου, του Σοσιαλδημοκράτη απερχόμενου προέδρου της χώρας, Στέβο Πεντάροφσκι (40% έλαβε η Σιλάνοφσκα έναντι 20% που απέσπασε ο Πεντάροφσκι).Το μόνο που απομένει σήμερα είναι η υποψήφια του VMRO-DPMNE να επικυρώσει τη νίκη της και να αναδειχθεί νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Για να θεωρηθεί έγκυρος ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών πρέπει το ποσοστό συμμετοχής να ξεπεράσει το 40% (στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών το ποσοστό συμμετοχής κυμάνθηκε κοντά στο 50%). Σε διαφορετική περίπτωση οι προεδρικές εκλογές ακυρώνονται και επαναπροκηρύσσονται. Για τις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχει δεσμευτικό όριο συμμετοχής.

Μέχρι τις 15:00 τοπική ώρα (τέσσερις ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες), το ποσοστό συμμετοχής στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ανερχόταν στο 32%, ενώ το αντίστοιχο στις βουλευτικές εκλογές στο 37% ανακοίνωσε η Εθνική Εκλογική Επιτροπή της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, το ποσοστό συμμετοχής στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα ξεπεράσει το 40%, και με τον τρόπο αυτό θα εκπληρωθεί η προϋπόθεση για την εγκυρότητα των προεδρικών εκλογών.

Το εκλογικό σώμα στη Βόρεια Μακεδονία ανέρχεται στο 1,8 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Οι κάλπες για τις διπλές εκλογές που στήθηκαν θα κλείσουν στις 19:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας).Τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά αργά το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.