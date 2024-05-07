Λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για την ημέρα λήξης των μαθημάτων για τα γυμνάσια και τα λύκεια, καθώς επίσης και για την ημέρα έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024, με τους υποψηφίους να έχουν μπει ήδη στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο κουδούνι μαθημάτων θα ακουστεί στις 17 Μαΐου στα λύκεια και στις 29 Μαΐου στα γυμνάσια της επικράτειας. Επιπλέον, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων στις 31 και 30 Μαΐου, αντίστοιχα.

Ενδοσχολικές εξετάσεις και εξετάσεις γυμνασίων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, ημερομηνία λήξης μαθημάτων των λυκείων έχει οριστεί η 17η Μαΐου. Έτσι, οι ενδοσχολικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου θα διεξαχθούν από τις 20 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου 2024. Η 21η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Για τους μαθητές της Γ' λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 20-27 Μαΐου, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

Όσον αφορά στα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η 29η Μαΐου και έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στο διάστημα 3-17 Ιουνίου 2024.

Πότε κλείνουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία

Τα μαθήματα για τους πιο μικρούς μαθητές και μαθήτριες θα συνεχιστούν για περίπου ακόμη ένα μήνα, καθώς το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα λήξει στις 14 Ιουνίου 2024.

Έναρξη των Πανελλαδικών στα τέλη Μαΐου

Όσον αφορά στο πρόγραμμα των εξετάσεων των ΓΕΛ, όπως αναφέρθηκε, θα αρχίσουν στις 31 Μαΐου 2024 με το μάθημα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Στη συνέχεια, την Τρίτη 4 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Θα μεσολαβήσει ένα κενό εξετάσεων, λόγω της διεξαγωγής των Ευρωπαϊκών Εκλογών στις 9 Ιουνίου και έτσι, οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Στη συνέχεια, την 1η Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά ('Αλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 3 έως και τις 17 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας, με ενδιάμεσο κενό, λόγω των Ευρωεκλογών, μεταξύ 5 και 11 Ιουνίου.

Σημειωτέον, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 18 έως και τις 28 Ιουνίου 2024.

Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τις 17 έως και τις 28 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.