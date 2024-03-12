Στην άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του κ. Κασσελάκη, αλλά και στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη αναφέρθηκε ο Χρήστος Σπίρτζης στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ του ΣΚΑΪ.

Να απαντήσει ο κ. Κασσελάκης

Ο κ. Σπίρτζης ερωτηθείς σχετικά δήλωσε ότι όλοι οι πολιτικοί θα πρέπει να είναι διάφανοι και ο κ. Κασσελάκης «δεν έχει κανέναν λόγο να μην απαντήσει, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα».

«Πρέπει να πάμε και πιο βαθιά καθώς ο νόμος για το πόθεν έσχες θα πρέπει να βελτιωθεί, να αυστηροποιηθεί. Ο νόμος που απαγορεύει σε αρχηγούς κομμάτων τη συμμετοχή σε εταιρείες του εξωτερικού ψηφίστηκε στο πλαίσιο εναρμόνισης με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» επισήμανε ο κ. Σπίρτζης.

Αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει και την κριτική για τα οικονομικά του κόμματος μετά τις καταγγελίες του πρώην διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σπίρτζης τόνισε ότι «οφείλουν να λειτουργήσουν τα αρμόδια όργανα και να δώσουν απαντήσεις».

Θλιβερή η εικόνα της εξεταστικής επιτροπής

Ο κ. Σπίρτζης απαντώντας για τις εργασίες της εξεταστική επιτροπής ανέφερε ότι «είναι θλιβερή η εικόνα που έβγαλε η εξεταστική επιτροπή. Και από την πλευρά της πλειοψηφίας να μην επιτρέψουν να έρθουν μάρτυρες να καταθέσουν, αλλά και οι ακραίες φωνές της αντιπολίτευσης δεν βγήκε αυτό που περίμενε η ελληνική κοινωνία»

Κληθείς να σχολιάσει το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει λόγο για ποινικές ευθύνες προσώπων, ο κ. Σπίρτζης είπε ότι «ο κ. Καραμανλής, ο κ. Καραγιάννης, ο κ. Χρυσοχοϊδης και εγώ αν υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια θα πρέπει να ελεγχθούμε από την τακτική ανακρίτρια και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες θα πάμε στο δικαστήριο προφανώς. Το κόμμα μου, στο πόρισμά του, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, κάνει λόγο για συγκεκριμένες ευθύνες και λέει ότι όλα τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι πρέπει, όλοι όσοι έχουμε υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης πρέπει να θέσουμε τον εαυτό μας αντιθέτα σε μια λογική σαν αυτή που ακούμε «φταίνε όλοι» γιατί δεν βγάζεις άκρη έτσι. Πρέπει να απαιτήσουμε από την τακτική δικαιοσύνη να διερευνήσει τα πάντα, το χρωστάμε στην ελληνική κοινωνία και εγώ θα πάρω πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση».



Πηγή: skai.gr

