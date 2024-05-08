Προειδοποίηση ΠΟΥ: Τα καύσιμα στα νοσοκομεία στη Γάζα αρκούν μόνο για 3 ημέρες

Τα καύσιμα για τη λειτουργία των νοσοκομείων στη νότια Λωρίδα της Γάζας αρκούν μόνο για τρεις μέρες, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
«Τα νοσοκομεία στη νότια Γάζα έχουν καύσιμα μόλις για τρεις ακόμη μέρες, πράγμα που σημαίνει ότι σύντομα θα σταματήσουν να λειτουργούν», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.
