Προειδοποίηση ΠΟΥ: Τα καύσιμα για τα νοσοκομεία στη νότια Γάζα αρκούν μόνο για τρεις ημέρες

«Τα νοσοκομεία στη νότια Γάζα έχουν καύσιμα μόλις για τρεις ακόμη μέρες, πράγμα που σημαίνει ότι σύντομα θα σταματήσουν να λειτουργούν», τόνισε 

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Τα καύσιμα στα νοσοκομεία στη Γάζα αρκούν μόνο για 3 ημέρες

Τα καύσιμα για τη λειτουργία των νοσοκομείων στη νότια Λωρίδα της Γάζας αρκούν μόνο για τρεις μέρες, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα νοσοκομεία στη νότια Γάζα έχουν καύσιμα μόλις για τρεις ακόμη μέρες, πράγμα που σημαίνει ότι σύντομα θα σταματήσουν να λειτουργούν», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΠΟΥ Λωρίδα της Γάζας
