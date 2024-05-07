Κινέζοι ορειβάτες κόλλησαν στον γκρεμό για περισσότερο από μία ώρα λόγω συνωστισμού, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι μόνο το Έβερεστ η μόνη κορυφή στον κόσμο που αντιμετωπίζει πολυκοσμία.

Το περιστατικό έγινε πριν λίγες ημέρες, όταν ορειβάτες που σκαρφάλωσαν στο όρος Yandang στην ανατολική Κίνα κόλλησαν σε ένα γκρεμό, για περισσότερο από μία ώρα.

Οι εικόνες των ορειβατών που κρέμονται στην άκρη του βράχου καθώς περίμεναν άλλους να προχωρήσουν κατά μήκος της via ferrata -μεταλλικές σκάλες ασφαλισμένες στο βουνό- έγιναν viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Yandang Mountain climbing congestion, tourists hang halfway up the mountain for an hour.@xuejianosaka @ChinaEmbinCH pic.twitter.com/FhIUxYGe2f — 燁赫 (@fannu6159985714) May 4, 2024

«Αυτό είναι τρομακτικό! Κάποιος σαν εμένα που φοβάται τα ύψη μπορεί απλώς να βρέξει τον εαυτό μου εκεί πάνω!». έγραψε ένας Κινέζος διαδικτυακός σχολιαστής.

Climbing club on yandang mountain pic.twitter.com/OOBJ8yUW7I — Dragon kingdom.wu (@loongkingdom) April 21, 2024

«Δεν θα πάω ακόμη κι αν μου προσφερθούν μετρητά για να το κάνω αυτό», είπε ένας άλλος.

Ένας άλλος σχολιαστής ρώτησε τι θα συνέβαινε εάν ένας από τους ορειβάτες έπεφτε και χρειαζόταν διάσωση, αλλά όλοι εμφανίζονταν φορώντας κράνη, ιμάντες και εξοπλισμό ασφαλείας.

Η Wenzhou Dingcheng Sports Development Co., Ltd, η οποία διαχειρίζεται τη via ferrata, είπε ότι είχε υποτιμήσει τον αριθμό των ατόμων που ενδιαφέρονται να αναρριχηθούν στο βουνό.

«Λόγω της λανθασμένης εκτίμησής μας για το πόσοι πελάτες θα έρθουν, της έλλειψης αποτελεσματικών ελέγχων κυκλοφορίας, όπως ένα σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων, και των ελλείψεων στην επιτόπια διαχείριση, οι πελάτες αποκλείστηκαν και παγιδεύτηκαν στη διαδρομή αναρρίχησης», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι σταματάει προσωρινά τις πωλήσεις εισιτηρίων ενώ χειριζόταν την κατάσταση εσωτερικά και θα λανσάρει ένα σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας για τους επισκέπτες στο μέλλον.

Το όρος Yandang βρίσκεται περίπου 410 χιλιόμετρα (255 μίλια) νότια της Σαγκάης, στην επαρχία Zhejiang, και έχει ύψος 1.150 μέτρα (3.773 πόδια).

Την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου είναι η αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς στην Κίνα, γεγονός που συνέβαλε στον μεγάλο αριθμό τουριστών στην περιοχή.

Μια δημοφιλής τοποθεσία για τους παραθεριστές στην Κίνα, το όρος Yandang υποβλήθηκε για χαρακτηρισμό τοποθεσίας παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 2001 και παραμένει στον δοκιμαστικό κατάλογο.

