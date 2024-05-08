Λογαριασμός
Νέα καμπάνια της ΕΛΑΣ για τη χρήση κράνους: «Ωραίο το make up, αλλά πιο ωραίο το κεφάλι σου!»

H Ελληνική Αστυνομία προωθεί νέα καμπάνια με το hastag #Αγκωνόμυαλος 

elas

Με ένα χιουμοριστικό βιντεάκι και λεζάντα «Ωραίο το make up, αλλά πιο ωραίο το κεφάλι σου! Μη βάζεις τη ζωή σου σε κίνδυνο. Φόρα το κράνος σου», η Ελληνική Αστυνομία προωθεί νέα καμπάνια με το hastag #Αγκωνόμυαλος για την αναγκαιότητα της χρήσης του κράνους από τους αναβάτες των δίκυκλων. 

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους, μόνο από την αρχή του έτους, έφτασαν τις 23.102 - ποσοστό ανησυχητικά υψηλό. .

Πηγή: skai.gr

