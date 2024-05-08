Με ένα χιουμοριστικό βιντεάκι και λεζάντα «Ωραίο το make up, αλλά πιο ωραίο το κεφάλι σου! Μη βάζεις τη ζωή σου σε κίνδυνο. Φόρα το κράνος σου», η Ελληνική Αστυνομία προωθεί νέα καμπάνια με το hastag #Αγκωνόμυαλος για την αναγκαιότητα της χρήσης του κράνους από τους αναβάτες των δίκυκλων.

Ωραίο το make up, αλλά πιο ωραίο το κεφάλι σου!

Μη βάζεις τη ζωή σου σε κίνδυνο. Φόρα το κράνος σου! 🛵



Ανησυχητικά υψηλές οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Μόνο από την αρχή του έτους έχουμε βεβαιώσει 23.102 παραβάσεις.#ΑσφαλήςΟδήγηση #ΧρήσηΚράνους #Προστασία #Αγκωνόμυαλος pic.twitter.com/i9PrVuF1Td May 8, 2024

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους, μόνο από την αρχή του έτους, έφτασαν τις 23.102 - ποσοστό ανησυχητικά υψηλό. .

