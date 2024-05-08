Σουηδία: Πρόστιμο στη Γκρέτα Τούνμπεργκ για αποκλεισμό εισόδου κοινοβουλίου

Σε πρόστιμο καταδικάστηκε η ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή Γκρέτα Τούνμπεργκ επειδή αψήφησε τις εντολές της αστυνομίας αφού απέκλεισε δύο φορές την είσοδο του κοινοβουλίου της Σουηδίας, τον Μάρτιο, ανακοίνωσε το Περιφερειακό Δικαστήριο της Στοκχόλμης.

Η Τούνμπεργκ και άλλοι τέσσερις ακτιβιστές δικάζονταν αφού η αστυνομία τους απομάκρυνε δια της βίας, στις 12 και 13 Μαρτίου, ενώ έκαναν καθιστική διαμαρτυρία διαμαρτυρόμενοι για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την απραξία, όπως λένε, των πολιτικών.

Η Τούνμπεργκ καταδικάστηκε σε πρόστιμο 6.000 κορωνών Σουηδίας (512 ευρώ), και σε αποζημίωση 1.000 κορωνών (85 ευρώ) μετέδωσε το πρακτορείο ΤΤ.

Ένας δικαστικός υπάλληλος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η 21χρονη κρίθηκε ένοχη, αλλά απέφυγε να σχολιάσει το ύψος του προστίμου.

Όταν ρωτήθηκε από τον δικαστή για ποιον λόγο δεν υπάκουσε στις εντολές της αστυνομίας, η ακτιβίστρια απάντησε: «Επειδή υπήρχε (κλιματική) επιτακτική ανάγκη και εξακολουθεί να υπάρχει. Σε μια τέτοια περίπτωση, έχουμε όλοι καθήκον να δράσουμε».

«Οι ισχύοντες νόμοι προστατεύουν τις βιομηχανίες εξόρυξης αντί να προστατεύουν τους ανθρώπους του πλανήτη, όπως θα έπρεπε, πιστεύω εγώ» πρόσθεσε, εξερχόμενη από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Η Τούνμπεργκ αναδείχτηκε στο «πρόσωπο» των νεαρών ακτιβιστών για το κλίμα όταν ξεκίνησε το 2018 τις εβδομαδιαίες κινητοποιήσεις της έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο, οι οποίες γρήγορα εξελίχθηκαν σε ένα κίνημα της νεολαίας σε όλες τις ηπείρους.

Η αστυνομία της Στοκχόλμης διευκρίνισε ότι μολονότι οι ακτιβιστές έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου, θα τους απομακρύνει εφόσον αποκλείουν τις εισόδους.

Πέρυσι η Τούνμπεργκ κρίθηκε ένοχη δύο φορές για απείθεια στις αστυνομικές εντολές και καταδικάστηκε σε πρόστιμο.

Τον Φεβρουάριο, στη Βρετανία, αθωώθηκε από δικαστήριο αφού ο δικαστής έκρινε ότι η αστυνομία δεν είχε το δικαίωμα να συλλάβει τους ακτιβιστές που συμμετείχαν σε μια κινητοποίηση στο Λονδίνο.

Πηγή: skai.gr

