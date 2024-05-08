Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,47% στο κλείσιμο και σε νέα υψηλά 13 ετών η αγορά

Με ισχυρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις αργίες του Πάσχα, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.470 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 13 ετών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Εθνικής, της Elvalhalcor, της Viohalco και της Τιτάν. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.473,53 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,47%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2011 (1.487,76 μονάδες ).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.475,93 μονάδες (+1,63%). Από τις αρχές του 2024 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει άνοδο 13,95%.

Η άνοδος των τιμών των μετοχών συνοδεύθηκε και από σημαντική αύξηση του τζίρου.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 212,333 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.973.248 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+4,23%), της Elvalhalcor (+3,70%), της Viohalco (+3,60%), της Τιτάν (+2,73%), της Alpha Bank (+2,26%) και της Coca Cola HBC (+2,01%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,03%), της Quest Συμμετοχών (-1,91%) και ων ΕΛΠΕ (-0,66%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 12.337.102 και 8.248.981 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 36,38 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 30,62 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 40 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Πετρόπουλος +7,71% και Real Consulting +5,79%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -5,76% και Βογιατζόγλου Systems -4,10%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,1000 +2,73%

ALPHA BANK: 1,6205 +2,21%

AEGEAN AIRLINES: 12,7900 +1,11%

VIOHALCO: 6,0500 +3,60%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5800 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 11,3400 +1,61%

COCA COLA HBC:31,4200 +2,01%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6000 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 8,3300 -0,66%

ELVALHALCOR: 2,0200 +3,70%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1400 +4,23%

ΕΥΔΑΠ: 5,7800 -0,34%

EUROBANK: 2,0340 +0,69%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,6400 -1,91%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9500 +1,31%

MOTOR OIL: 27,2400 +0,07%

JUMBO: 30,0000 +1,76%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 39,0600 +2,25%

ΟΛΠ:24,7500 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,5700 +0,45%

ΟΤΕ: 14,3000 +1,71%

AUTOHELLAS:12,7400 -0,31%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7890 +0,99%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,6000 -2,03%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,4600 +0,71%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

