Νέα επεισοδιακή επιχείρηση της αστυνομίας στις ΗΠΑ για την εκκένωση φιλοπαλαιστινιακού καταυλισμού στο πανεπιστήμιο George Washington. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου εκκένωσαν τα ξημερώματα τον καταυλισμό στο πανεπιστήμιο στην αμερικανική πρωτεύουσα και προχώρησαν σε συλλήψεις, ανακοίνωσε η αστυνομία σε δελτίο τύπου.

Κάνοντας λόγο για «μια σταδιακή κλιμάκωση», η αστυνομία της πόλης εξήγησε ότι επιχείρησε αρχικά να «εκτονώσει τις εντάσεις» προτού επέμβει.

The encampment at George Washington University has been cleared by the Metropolitan Police Department. Police went in around 3:30 am.



37 adults and 1 juvenile arrested.



4 arrests for assault of a police officer.



Everyone charged with unlawful entry. pic.twitter.com/WktrGxwxd1 — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) May 8, 2024

Γύρω στις 04.00 το πρωί τοπική ώρα, αστυνομικοί επενέβησαν στην πανεπιστημιούπολη και έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον των διαδηλωτών, όπως μεταδίδει το φοιτητικό μέσο ενημέρωσης GW Hatchet, προχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις.

Η επιχείρηση της αστυνομίας διεξήχθη, την ώρα που η δήμαρχος και η αρχηγός της αστυνομίας αναμενόταν να δώσουν εξηγήσεις αργότερα σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου για τη διαχείριση των φοιτητικών κινητοποιήσεων.

WATCH: Dramatic video shows police confronting a mob of anti-Israel agitators at George Washington University, using pepper spray to clear the rioters and their illegal encampment as dozens arrested. pic.twitter.com/Su6mLQiIvu — Fox News (@FoxNews) May 8, 2024

Αυτή η ακρόαση ματαιώθηκε λόγω της εκκένωσης του καταυλισμού, ανακοίνωσε ο Τζέιμς Κόμερ, Ρεπουμπλικανός βουλευτής στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα αμερικανικά πανεπιστήμια συγκλονίζονται εδώ και εβδομάδες από τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Σε όλη τη χώρα, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου κλήθηκαν από τις διοικήσεις των πανεπιστημίων για να εκκενώσουν τους καταυλισμούς και να απομακρύνουν με τη βία διαδηλωτές.

Footage shows police clearing anti-Israel protesters at George Washington University. pic.twitter.com/k6W9RpEnd8 — New York Post (@nypost) May 8, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

