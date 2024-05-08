Λογαριασμός
ΗΠΑ: Επεισοδιακή επιχείρηση της αστυνομίας για την εκκένωση φιλοπαλαιστινιακού καταυλισμού στο πανεπιστήμιο George Washington - Δείτε βίντεο

Τα αμερικανικά πανεπιστήμια συγκλονίζονται εδώ και εβδομάδες από τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Campus

Νέα επεισοδιακή επιχείρηση της αστυνομίας στις ΗΠΑ για την εκκένωση φιλοπαλαιστινιακού καταυλισμού στο πανεπιστήμιο George Washington. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου εκκένωσαν τα ξημερώματα τον καταυλισμό στο πανεπιστήμιο στην αμερικανική πρωτεύουσα και προχώρησαν σε συλλήψεις, ανακοίνωσε η αστυνομία σε δελτίο τύπου.

Κάνοντας λόγο για «μια σταδιακή κλιμάκωση», η αστυνομία της πόλης εξήγησε ότι επιχείρησε αρχικά να «εκτονώσει τις εντάσεις» προτού επέμβει.

Γύρω στις 04.00 το πρωί τοπική ώρα, αστυνομικοί επενέβησαν στην πανεπιστημιούπολη και έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον των διαδηλωτών, όπως μεταδίδει το φοιτητικό μέσο ενημέρωσης GW Hatchet, προχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις.

Η επιχείρηση της αστυνομίας διεξήχθη, την ώρα που η δήμαρχος και η αρχηγός της αστυνομίας αναμενόταν να δώσουν εξηγήσεις αργότερα σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου για τη διαχείριση των φοιτητικών κινητοποιήσεων.

Αυτή η ακρόαση ματαιώθηκε λόγω της εκκένωσης του καταυλισμού, ανακοίνωσε ο Τζέιμς Κόμερ, Ρεπουμπλικανός βουλευτής στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε όλη τη χώρα, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου κλήθηκαν από τις διοικήσεις των πανεπιστημίων για να εκκενώσουν τους καταυλισμούς και να απομακρύνουν με τη βία διαδηλωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λωρίδα της Γάζας Χαμάς πανεπιστήμια
