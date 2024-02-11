Νέο βίντεο Μητσοτάκη στο TikTok: «Η σκληρή αλήθεια για τα ενοίκια»

Νέο βίντεο στο TikTok δημοσίευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με θέμα τη στεγαστική κρίση και τις τιμές των ενοικίων.

Ο κ. Μητσοτάκης αρχικά εξήγησε πως 7 στους 10 Έλληνες κατοικούν σε δικό τους σπίτι, όμως οι 3 στους 10 αναγκάζονται να νοικιάσουν κι αυτοί αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα.

«Για πολλά χρόνια στη διάρκεια της κρίσης οι τιμές των ακινήτων και των ενοικίων ήταν παγωμένες. Ως αποτέλεσμα όμως, της οικονομικής ανάπτυξης είδαμε μια απότομη αύξηση στις αξίες των ακινήτων και μία πολύ απότομη αύξηση στα ενοίκια. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 20%, τα ενοίκια όμως έχουν αυξηθεί περισσότερο.

Όσοι ενοικιάζουν αναγκάζονται να δώσουν ένα μεγάλο μέρος του μισθού τους στο ενοίκιο και αυτό είναι πρόβλημα. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλοί νέοι ηλικίας 30-35 ετών να μένουν ακόμη με τους γονείς τους. Η ζήτηση για ενοίκια, εξηγεί, είναι μεγαλύτερη από ότι είναι διαθέσιμα τα σπίτια. Η προσφορά είναι μγαλύτερη από τη ζήτηση διότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια παλιάς κατασκευής τα οποία παραμένουν κλειστά και δεν έχουν επισκευαστεί. Επιπλέον, άλλα σπίτια κατευθύνονται προς την βραχυχρόνια μίσθωση, δηλαδή σε AirBNB ενώ μια άλλη αιτία είναι η Golden Visa.

Η κυβέρνηση, αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τους εξής τρόπους: «Βοηθάμε ιδιοκτήτες να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα όπως το ανακαινίζω εξοικονομώ και ανακαινίζω ενοικιάζω αλλά και μέσα από γενναίες φορολογικές δηλώσεις. Κτίρια και οικόπεδα που κάθονται μέσω του θεσμού κοινωνικής αντιπαροχής μπορούν να φτιαχτούν νέα σπίτια. Μέτρα και περιορισμόύς στο airbnb ενώ αυξήθηκε και το κόστος της Golden Visa.

Επιπλέον, με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» βοηθιούνται όσοι θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι επιδοτώντας το στεγαστικό τους δάνειο. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στο επίδομα ενοικίου που φτάνει έως τα 210 ευρώ και ταυτόχρονα έχει αυξηθεί το επίδομα φοιτητικής στέγασης. Το πρόβλημα δεν λύνεται από τη μια στιγμή στην άλλη καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Σας διαβεβαιώνω όμως ό,τι εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του προβλήματος».

Πηγή: skai.gr

