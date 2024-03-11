Θεσσαλία και Μακεδονία στο "πρώτο πλάνο" του πρωθυπουργού σήμερα

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Την ώρα που η χώρα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στην προεκλογική περίοδο ενόψει των ευρωεκλογών της 6ης Ιουνίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινάει την εβδομάδα που μπαίνει με ένα διπλό μήνυμα αφενός προς τους αγρότες και τους θεσσαλούς πληγέντες, με τις συναντήσεις που πραγματοποιεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου και αφετέρου στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης και στα μέλη της από το προσυνέδριο της ΝΔ σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής.

Οι συναντήσεις με τους Θεσσαλούς και το κυβερνητικό πλάνο

Με προτεραιότητα της κυβέρνησης να παραμένει η ανακούφιση των θεσσαλών και η αποκατάσταση των καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία "Daniel" τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται σήμερα το πρωί (11.00) στο Μέγαρο Μαξίμου τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων της περιοχής και αμέσως μετά (12.30) τους εκπροσώπους των αγροτικών φορέων της Θεσσαλίας.

Όπως άλλωστε και ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει, βούλησή τους είναι να συνεχιστεί ο διάλογος με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, όπως είχε συμβεί και κατά τη συνάντηση τους τον Φεβρουάριο.

Άλλωστε όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, βούλησή του είναι να συνεχιστεί ο διάλογος με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, όπως είχε συμβεί και στη συνάντησή τους στα μέσα Φεβρουαρίου με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Κατά τη συνάντηση αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις καταστροφές που υπέστησαν οι θεσσαλοί αλλά και τις αποζημιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς.

Ειδική αναφορά θα γίνει στο θέμα της Λίμνης Κάρλα, όπου περίπου 120.000 στρέμματα παραμένουν κάτω από το νερό. Οι Θεσσαλοί αγρότες ζητούν να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποστράγγιση των νερών, αλλά και λύση για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Επιπλέον, θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τις πλημμύρες, επαναφέροντας πάλι το αίτημα για λήψη άμεσων μέτρων αναπλήρωσης του εισοδήματος για το 2024, μείωση του κόστους παραγωγής, μη εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αλλά και έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλίας.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στο Master Plan, που του παρουσίασε πριν λίγες ημέρες, η Ολλανδική εταιρεία "HVA International" για την διαχείριση των υδάτων και των πλημμυρών με σκοπό την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

Σε αυτό περιγράφονται μεταξύ άλλων δράσεις για ενισχύσεις αναχωμάτων, φραγμάτων, ειδικές προτάσεις όπως αυτή για την αποφυγή μελλοντικών πλημμυρών στη Λίμνη Κάρλα, την προστασία των πόλεων από νερά σε περιπτώσεις που έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα και άλλα. Όλες οι προτάσεις συνοδεύονται από τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα αλλά και κοστολόγια. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και ένα σχέδιο στρατηγικής για την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και τη σχετική βιομηχανία ενώ περιέχονται διάφορα μέτρα και δράσεις που θα ωφελήσουν την περιοχή.

Όπως εξάλλου ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, κατά την εβδομαδιαία διαδικτυακή ανασκόπησή του, το Marter Plan των Ολλανδών για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα ώστε όπως είπε να κατατεθούν άμεσα οι προτάσεις και οι ενστάσεις, και να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα.

"Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα ώστε να το μελετήσουν τα εμπλεκόμενα υπουργεία και φυσικά οι ίδιοι οι Θεσσαλοί κάνοντας όπου χρειάζεται τις παρατηρήσεις τους και στη συνέχεια θα προκρίνουμε τις βέλτιστες λύσεις ώστε χωρίς χρονοτριβή -εντός των προσεχών μηνών- να προχωρήσουμε στα απαιτούμενα έργα" σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Από το κυβερνητικό στρατόπεδο πάντως έχει ήδη ξεκαθαριστεί εδώ και καιρό ότι η κυβέρνηση δε θα σταματήσει να ενσκήπτει τα προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας αλλά και όλων των πληγέντων "όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε".

Τα μηνύματα από το προσυνέδριο και η "ιδιαιτερότητα" της Μακεδονίας

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους Θεσσαλούς, από το βήμα του προσυνεδρίου της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο θα δίνει το "εναρκτήριο πυρ" της προεκλογικής περιόδου για τις ευρωκάλπες, εκπέμποντας μήνυμα συστράτευσης και παραταξιακής ενότητας, ενόψει και του συνεδρίου του κόμματος, από τις 5 έως τις 7 Απριλίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση της παράταξης.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης έχει διττό στόχο για την κυβέρνηση καθώς πέραν του συμβολικού χαρακτήρα έχει και βαθιά πολιτική στόχευση.

Με δεδομένο ότι η Βόρειος Ελλάδα αποτελεί ένα χωριστό άξονα της προεκλογικής στρατηγικής της ΝΔ λόγω των ιδιαιτεροτήτων που καταγράφηκαν και κατά την προηγούμενη προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών.

Ο κίνδυνος για διαρροές δεξιότερα της ΝΔ παραμένει ακόμη "ενεργός", με αποτέλεσμα η ετοιμότητα όλων των στελεχών, η εγρήγορση και η συσπείρωση της βάσης του κόμματος να καθίστανται ακόμη μεγαλύτερη αναγκαιότητα, στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές.

Εξάλλου, ο ίδιος ο πρωθυπουργός και όλα τα κυβερνητικά στελέχη ήδη έχουν δώσει στην κάλπη των ευρωεκλογών, χαρακτηριστικά εθνικής κάλπης στην οποία δεν νοείται να προσφύγουν οι πολίτες με χαλαρότητα, και στο πλαίσιο αυτό η επισκέψεις, οι περιοδείες στους νομούς της Μακεδονίας αναμένεται να πυκνώσουν το επόμενο διάστημα, ξεδιπλώνοντας την "ειδική" στρατηγική για τη Βόρειο Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.