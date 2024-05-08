Παναθηναϊκός AKTOR: Και επίσημα μέχρι το καλοκαίρι του 2026 στα «πράσινα» ο Κέντρικ Ναν

Ήταν γνωστό, πλέον είναι και επίσημο!



Ο Κέντρικ Ναν θα παραμείνει κάτοικος Αθήνας για - τουλάχιστον - δύο ακόμα χρόνια, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ μέχρι το καλοκαίρι του 2026!



Από χθες το βράδυ, μετά και την τεράστια επιτυχία του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι και την πρόκριση στο Final 4 της Ευρωλίγκας μετά από 12 χρόνια, τόσο ο ίδιος ο πρώην ΝΒΑερ, όσο και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησαν δημόσια για τη συμφωνία των δύο πλευρών!



Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, το πρωί της Τετάρτης, δημοσίευσε βίντεο από το ραντεβού των δύο ανδρών όπου και έπεσαν οι υπογραφές, κάνοντας λόγω για: «MVP των πρωταθλητών Ευρώπης για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Ναν».



Έτσι λοιπόν, ήταν θέμα χρόνου και η τυπική ανακοίνωση της ομάδας, η οποία και ήρθε το απόγευμα της Τετάρτης.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:



«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κέντρικ Ναν ως το καλοκαίρι του 2026. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο αθλητής διατηρεί το δικαίωμα χρήσης NBA Out».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κέντρικ Ναν ως το καλοκαίρι του 2026. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο αθλητής διατηρεί το δικαίωμα χρήσης NBA Out.#paobcaktor #WeTheGreens pic.twitter.com/nUvcESWCOh May 8, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.