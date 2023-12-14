Ενώπιον της ανακρίτριας Πειραιά απολογείται από το πρωί ο 18χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού στη διάρκεια επεισοδίων έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στου Ρέντη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 18χρονος φέρεται να έχει υποστηρίξει στην απολογία του στην ανακρίτρια ότι είχε πάει στο γήπεδο με φίλους και τον αδελφό του όταν κάποια στιγμή είδε πολύ κόσμο να βγαίνει προς τα έξω και από περιέργεια βγήκε και ο ίδιος όπου τον πλησίασε ένα άτομο με κουκούλα fullface και μακριά γένια και του έδωσε μια φωτοβολίδα λέγοντάς του να την πετάξει. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο άτομο του έδειξε πώς λειτουργεί, αλλά όταν την άνοιξε τού έπιασε το χέρι και η φωτοβολίδα έφυγε προς τα κάτω στο έδαφος, έκανε γκελ μπροστά του και πήγε προς την κατεύθυνση του αστυνομικού. Μάλιστα είπε ότι εκείνη την ώρα είδε και άλλη μια φωτοβολίδα να κατευθύνεται προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ο 18χρονος φέρεται να υποστηρίζει, επίσης, ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει άλλη φορά τέτοιου είδους βεγγαλικό και πρόθεσή του δεν ήταν να την πετάξει εναντίον του αστυνομικού.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς κατηγορείται για ηθική αυτουργία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, για έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, διατάραξη οικιακής ειρήνης και για κατοχή βεγγαλικών, ενώ όλες οι πράξεις είναι με την επιβαρυντική περίσταση που προβλέπεται στον αθλητικό νόμο.

Ο 31χρονος αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Νίκαιας και έχει υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού κάτω άκρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

