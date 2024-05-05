Λογαριασμός
Χεζόνια: Έκτακτη εξέλιξη με Ρεάλ – Η «σφήνα» του Παναθηναϊκού

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει παγώσει τις διαπραγματεύσεις με τον Μάριο Χεζόνια και την ομάδα να ψάχνει λύση αναφορικά με την αποχώρησή του  

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να έχει παγώσει τις διαπραγματεύσεις με τον Μάριο Χεζόνια αναφορικά με το μέλλον του στην ισπανική ομάδα, αφού δεν έχει λάβει κάποια απάντηση σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η Μαδριλένοι επικοινώνησαν με τον Φουρκμάν Κορκμάζ ώστε να τον πείσει να επιστρέψει ξανά στην Ευρώπη. Τα ισπανικά μέσα κατά καιρούς σχολιάζουν την κατάσταση ανάμεσα σε Ρεάλ, Χεζόνια, ενώ συνδέουν το όνομα του Κροάτη Φόργουορντ με το όνομα του Παναθηναϊκού. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: paopantou.gr

